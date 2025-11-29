Салат із запеченого гарбуза — класика осінньої кухні, що поєднує в собі тепло, солодкість і пікантність. Запікання повністю розкриває смаковий потенціал гарбуза, роблячи його м’яким, карамелізованим і ароматним.

Користь

Запікання зберігає більшість корисних властивостей гарбуза, роблячи його при цьому легкозасвоюваним.

Вітаміни: гарбуз є багатим джерелом бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін A. Цей вітамін критично важливий для здоров’я очей та імунної системи.

Дієтичне волокно: запечений гарбуз містить багато клітковини, яка допомагає виводити токсини та холестерин з організму і сприяє здоровому травленню.

Низька калорійність: використовують для дієтичного харчування.

150–200 г гарбуза

2 ст. л. олії

сіль, перець за смаком

мікс зелені (шпинат, рукола)

½ червоної цибулі

150 г сиру фета

1–2 ст. л. підсмаженого гарбузового

насіння

бальзамічна заправка або 1 ст. л. яблучного оцту

Гарбуз очистіть та наріжте кубиками. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть кубики на деко, застелене пергаментом. Полийте олією, посоліть, поперчіть і, за бажанням, додайте дрібку паприки або сушеного часнику. Перемішайте, щоб гарбуз рівномірно вкрився спеціями. Запікайте 25–30 хв., доки шматочки стануть м’якими всередині та злегка карамелізованими по краях. Дайте гарбузу трохи охолонути перед тим, як додавати до салату. У великій мисці змішайте зелень, запечений гарбуз, тонко нарізану червону цибулю, розкришений сир фета, гарбузове насіння. Полийте бальзамічним оцтом.

Леся БУШМА.