Найбільший салат у світі був приготований у 2016 році. Він важив понад 20 тонн (20100 кг). Для його створення знадобилися тисячі кілограмів помідорів, огірків, перцю та оливок. Ми ж приготуємо звичайний салат, але смачний і яскравий.

Листя салату

5 помідорчиків чері

фіолетова цибулька

банка консервованого тунця

2 варених яйця

3 ст.л. консервованої кукурудзи

Заправка:

2 ст.л. олії

0,5–1 ст.л. бальзамічного оцту

1 ч.л. гірчиці лагідної

сіль за смаком

0,5 ч.л. цукру

Листя салату порвати на порційні шматочки, помідорчики розрізати навпіл, варені яйця — поздовж на чотири частини, цибулину нарізати кільцями та пом’яти. Тунець перекласти в тарілку та перемішати.

Для соусу змішати всі інгредієнти.

Формуємо салат: на широку тарілку викладаємо салат, зверху — помідорки, цибуля, яйця, тунець — маленькими порціями чайною ложкою, посипаємо кукурудзою. Поливаємо соусом. Салат готовий!

Леся БУШМА.