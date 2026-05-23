Найбільший салат у світі був приготований у 2016 році. Він важив понад 20 тонн (20100 кг). Для його створення знадобилися тисячі кілограмів помідорів, огірків, перцю та оливок. Ми ж приготуємо звичайний салат, але смачний і яскравий.
- Листя салату
- 5 помідорчиків чері
- фіолетова цибулька
- банка консервованого тунця
- 2 варених яйця
- 3 ст.л. консервованої кукурудзи
Заправка:
- 2 ст.л. олії
- 0,5–1 ст.л. бальзамічного оцту
- 1 ч.л. гірчиці лагідної
- сіль за смаком
- 0,5 ч.л. цукру
Листя салату порвати на порційні шматочки, помідорчики розрізати навпіл, варені яйця — поздовж на чотири частини, цибулину нарізати кільцями та пом’яти. Тунець перекласти в тарілку та перемішати.
Для соусу змішати всі інгредієнти.
Формуємо салат: на широку тарілку викладаємо салат, зверху — помідорки, цибуля, яйця, тунець — маленькими порціями чайною ложкою, посипаємо кукурудзою. Поливаємо соусом. Салат готовий!
Леся БУШМА.
