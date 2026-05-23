Чізкейк (від англ. cheese — сир, cake — торт/тістечко) — популярний у всьому світі десерт, основою якого є сирна начинка, викладена на основу з печива або тіста.
Із точки зору кулінарної класифікації, чізкейк — це зовсім не торт. Через склад і спосіб приготування (основа з тіста + кремова начинка) його частіше класифікують як пиріг (tart) або навіть заварний крем (custard), оскільки він тримає форму завдяки запіканню яєць.
Основа:
- 250 г печива
- 100 г вершкового масла
Сирна маса:
- 400 г кисломолочного сиру
- 150–200 г цукрової пудри
- 290 мл йогурту
- упаковка желатину
- 100 мл води
Прикраса чізкейку:
- полуниця і лохина
- упаковка полуничного желатину
- 200 мл кип’ятку
Печиво подрібнити в блендері на крихту, додати вершкове масло кімнатної температури. Ретельно перемішати. Масу викласти на дно форми і добре утрамбувати, щоб вийшла щільна основа. Поставити в холодильник.
Желатин розчинити у воді та дати настоятися.
У мисці змішати кисломолочний сир, йогурт і пудру. Збити все на однорідну масу. Розігрітий желатин влити в сирну масу та ретельно перемішати. Вилити на основу з печива. Поставити в холодильник на 4 год.
Приготувати полуничне желе згідно з інструкцією на упаковці.
Коли сирна маса застигне, викласти зверху полуницю та лохину. І залити все охолодженим желе. Знову поставити в холодильник, щоб застигло желе. А потім смакувати!
Леся БУШМА.
