Дряпання (лоскотання) у горлі з бажанням відкашлятися виникає внаслідок багатьох причин. Крім ГРВЗ та інших інфекційних запалень, таке відчуття виникає через механічні, хімічні ушкодження (гостра їжа, приправи, алкоголь), а також захворювання печінки, шлунка (гастрит, виразка). Зокрема при рефлюксній хворобі кислотний вміст потрапляє у стравохід і вище, подразнюючи стінки глотки. Пирхання також можуть спричиняти надмірне навантаження на голосовий апарат, наприклад, у представників таких професій, як викладачі, екскурсоводи, диктори, співаки без належної підготовки з так званої постановки голосу. Такі самі симптоми зустрічаються у разі алергічних реакцій, остеохондрозу шийного відділу хребта, при певних розладах нервової системи (невроз глотки).

Одне слово, щоб усунути дертя у горлі, слід виявити причину. Нерідко знадобиться допомога лікарів одразу кількох спеціальностей, як-от: отоларинголог, ендокринолог, невропатолог, алерголог, ортопед. Як правило, до нього приєднуються інші симптоми, що можуть вказувати на причини. Приміром, за ГВРЗ та інших інфекційних захворювань можуть підвищуватися температура тіла, виникати запалення носоглотки (нежить, загострення хронічного тонзиліту тощо), у разі неврозу — порушуватися чутливість, з’являтися відчуття поколювання, оніміння, болю у ділянці горла, що «віддає» в язик або вуха, можливі зміни м’язової функції — утруднене ковтання, дихання. А втім, схожі прояви можуть спостерігатися при пухлинах мозку, сифілісі, розладах центральної нервової системи.

Відповідно до встановленого діагнозу, що ґрунтується на даних зовнішнього огляду (ларингоскопія), а нерідко також допоміжного (УЗД, рентгенограма), лабораторного досліджень, призначають й лікування. До симптоматичного належать содові, евкаліптово-ромашкові інгаляції, полоскання, змащування обліпиховою, абрикосовою олією, розчином йоду в гліцерині (люголь). Можна порадити полоскання розведеним ротоканом або хлоргексидином (чайна ложка на півсклянки теплої води) 3—6 разів на добу, аерозольні обприскування горла спреями типу інгаліпт або «Тантум Верде» (діюча речовина — бензидаміну гідрохлорид) по дозі тричі на день протягом 3—5 днів. Дертя у горлі можуть полегшувати льодяники з м’ятою, валідол (однак використовувати його можна лише епізодично).

Якщо у горлі дере постійно, то потрібно, не відкладаючи, звернутися для консультації до лікаря-фахівця.

Антоніна ФЕЩЕНКО, лікар-отоларинголог.