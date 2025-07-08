Мікропластик сьогодні знаходять у воді, їжі, повітрі й навіть у людській крові. І хоча можемо не бачити його неозброєним оком, він щодня потрапляє в наш організм і може призводити до цілої низки серйозних проблем зі здоров’ям аж до підвищеного ризику онкологічних захворювань. Звідки ж береться мікропластик, як він проникає в організм і як себе захистити, розповідають у Центрі громадського здоров’я України.

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ

Мікропластик — це крихітні частинки пластику розміром від 1 мікрометра до 5 міліметрів, який утворюється внаслідок розпаду більших пластикових предметів: пакетів, пляшок, одноразового посуду тощо. Ще одне джерело — мікроскопічні пластикові гранули, які використовують у косметиці, мийних засобах і промисловості.

Основні джерела мікропластику:

одноразовий пластиковий посуд і упаковка;

синтетичний одяг (особливо під час прання);

автомобільні шини;

пил у приміщеннях;

мийні засоби та косметика (наприклад, скраби з пластиковими мікрогранулами);

морепродукти (внаслідок поїдання мікропластику твариною за життя);

питна вода — як з пластикових пляшок, так і з крана.

ЯК ПОТРАПЛЯЄ В ОРГАНІЗМ

Найчастіше ми поглинаємо мікропластик трьома шляхами:

ковтання — разом із їжею, водою чи частинками пилу;

вдихання — мікропластик міститься в повітрі, зокрема у приміщеннях, де багато синтетичних матеріалів;

крізь шкіру — через косметику або одяг; цей механізм ще вивчають, але можливість не виключається.

Мікропластик уже виявляли в крові людини, легенях, печінці, мозку, плаценті, грудному молоці.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ

Мікропластик містить або може адсорбувати на своїй поверхні хімічні речовини, що порушують роботу ендокринної системи, — це так звані ендокринні руйнівники (endocrine disrupting chemicals, EDCs) бісфенол A (BPA), фталати, нонілфенол та інші.

Ці ендокринні руйнівники здатні імітувати або блокувати природні гормони, зокрема і статеві (естроген, прогестерон і тестостерон), порушуючи гормональний баланс організму. Внаслідок цього можуть виникати проблеми з фертильністю, розвитком, обміном речовин і підвищений ризик онкологічних захворювань.

ХТО НАЙВРАЗЛИВІШИЙ ДО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ

Найбільшу небезпеку ендокринні руйнівники становлять для жінок під час вагітності або дітей під час їхнього раннього розвитку, коли органи й нервова система тільки починають формуватися.

Згідно з доповіддю ВООЗ, ці псевдогормони провокують такі захворювання:

крипторхізм (неопущення яєчок у хлопчиків, внаслідок якого можуть розвинутися злоякісні пухлини яєчка та порушення фертильності);

порушення нервової системи у дітей;

розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ);

ожиріння;

безпліддя;

рак передміхурової залози;

рак щитоподібної залози;

зниження здатності до навчання та пам’яті;

діабет у дорослих;

серцево-судинні захворювання.

ЯК ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я

Не існує способу повністю уникнути мікропластику, але ось що ви можете зробити.

* Уникайте нагрівання їжі в пластиковому посуді. Від нагрівання пластик виділяє більше частинок.

* Користуйтеся дошками для нарізання з дерева чи кераміки замість пластику.

* Пийте фільтровану воду зі скляної чи керамічної тари.

* Обирайте одяг із натуральних тканин. Під час прання синтетики утворюється багато мікроволокон.

* Відмовтесь від косметики з мікропластиком. Читайте склад — уникайте слів, як-от polyethylene, acrylate copolymer.

* Провітрюйте та прибирайте житло. У побутовому пилу багато мікропластику.

* Сортуйте сміття та зменшуйте використання пластику. Це допомагає зменшити кількість пластику в довкіллі загалом.