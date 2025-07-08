Мікропластик сьогодні знаходять у воді, їжі, повітрі й навіть у людській крові. І хоча можемо не бачити його неозброєним оком, він щодня потрапляє в наш організм і може призводити до цілої низки серйозних проблем зі здоров’ям аж до підвищеного ризику онкологічних захворювань. Звідки ж береться мікропластик, як він проникає в організм і як себе захистити, розповідають у Центрі громадського здоров’я України.
ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ
Мікропластик — це крихітні частинки пластику розміром від 1 мікрометра до 5 міліметрів, який утворюється внаслідок розпаду більших пластикових предметів: пакетів, пляшок, одноразового посуду тощо. Ще одне джерело — мікроскопічні пластикові гранули, які використовують у косметиці, мийних засобах і промисловості.
Основні джерела мікропластику:
- одноразовий пластиковий посуд і упаковка;
- синтетичний одяг (особливо під час прання);
- автомобільні шини;
- пил у приміщеннях;
- мийні засоби та косметика (наприклад, скраби з пластиковими мікрогранулами);
- морепродукти (внаслідок поїдання мікропластику твариною за життя);
- питна вода — як з пластикових пляшок, так і з крана.
ЯК ПОТРАПЛЯЄ В ОРГАНІЗМ
Найчастіше ми поглинаємо мікропластик трьома шляхами:
- ковтання — разом із їжею, водою чи частинками пилу;
- вдихання — мікропластик міститься в повітрі, зокрема у приміщеннях, де багато синтетичних матеріалів;
- крізь шкіру — через косметику або одяг; цей механізм ще вивчають, але можливість не виключається.
Мікропластик уже виявляли в крові людини, легенях, печінці, мозку, плаценті, грудному молоці.
ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ
Мікропластик містить або може адсорбувати на своїй поверхні хімічні речовини, що порушують роботу ендокринної системи, — це так звані ендокринні руйнівники (endocrine disrupting chemicals, EDCs) бісфенол A (BPA), фталати, нонілфенол та інші.
Ці ендокринні руйнівники здатні імітувати або блокувати природні гормони, зокрема і статеві (естроген, прогестерон і тестостерон), порушуючи гормональний баланс організму. Внаслідок цього можуть виникати проблеми з фертильністю, розвитком, обміном речовин і підвищений ризик онкологічних захворювань.
ХТО НАЙВРАЗЛИВІШИЙ ДО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ
Найбільшу небезпеку ендокринні руйнівники становлять для жінок під час вагітності або дітей під час їхнього раннього розвитку, коли органи й нервова система тільки починають формуватися.
Згідно з доповіддю ВООЗ, ці псевдогормони провокують такі захворювання:
крипторхізм (неопущення яєчок у хлопчиків, внаслідок якого можуть розвинутися злоякісні пухлини яєчка та порушення фертильності);
- порушення нервової системи у дітей;
- розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ);
- ожиріння;
- безпліддя;
- рак передміхурової залози;
- рак щитоподібної залози;
- зниження здатності до навчання та пам’яті;
- діабет у дорослих;
- серцево-судинні захворювання.
ЯК ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я
Не існує способу повністю уникнути мікропластику, але ось що ви можете зробити.
* Уникайте нагрівання їжі в пластиковому посуді. Від нагрівання пластик виділяє більше частинок.
* Користуйтеся дошками для нарізання з дерева чи кераміки замість пластику.
* Пийте фільтровану воду зі скляної чи керамічної тари.
* Обирайте одяг із натуральних тканин. Під час прання синтетики утворюється багато мікроволокон.
* Відмовтесь від косметики з мікропластиком. Читайте склад — уникайте слів, як-от polyethylene, acrylate copolymer.
* Провітрюйте та прибирайте житло. У побутовому пилу багато мікропластику.
* Сортуйте сміття та зменшуйте використання пластику. Це допомагає зменшити кількість пластику в довкіллі загалом.
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