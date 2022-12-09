В уколах і так мало приємного, але багато хто страждає від них подвійно, адже після внутрішньом’язових ін’єкцій на сідницях часто утворюються болючі ущільнення, що завдають пацієнту тривалого дискомфорту. «Порадниця» з’ясувала, чому виникають ці «шишки» та як із ними боротися.

ЗАКОНОМІРНА РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ

— «Шишки» від уколів утворюються через скупчення під шкірою клітин лімфи та крові. Медики називають їх постін’єкційними інфільтратами, — пояснює терапевт вищої категорії Ганна КОНДРАТЬЄВА. — Вони виникають через кілька годин після внутрішньом’язової ін’єкції та частіше турбують пацієнтів після тривалого курсу уколів, проведеного як удома, так і в лікарні чи амбулаторії. Такі ущільнення є реакцією організму на травматизацію та введення ліків.

Зазвичай «шишки» не становлять серйозної небезпеки для здоров’я й самостійно розсмоктуються за кілька днів або тижнів. Але бувають і винятки, коли потрібна допомога лікаря.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами спеціаліста, найбільш частими причинами появи ущільнень стають занадто коротка, довга або тупа голка, сильна напруга м’язів пацієнта в момент уколу, пошкодження судини або нервового закінчення в процесі ін’єкції, велика кількість уколів в одне й те саме місце або надто швидке введення ліків. Має значення й тип речовини, що вводиться — гірше розсмоктуються густі та маслянисті розчини.

Зіграти негативну роль може й знижений імунітет хворого, звичка масажувати чи розчісувати місце уколу, а також недотримання санітарно-гігієнічних норм. Іноді в появі ущільнень винна алергія на компоненти препарату.

Крім того, частіше страждають від появи «шишок» на сідницях огрядні люди, в яких великий шар підшкірно-жирової клітковини.

ЩО У ВАС

— «Шишки» після уколів бувають кількох типів, — каже Ганна Кондратьєва. — Перший — звичайний інфільтрат, тобто реакція тканин на прокол і введення ліків у вигляді хворобливості, набряку та ущільнення. Це локальне утворення без скупчення рідини, з контурами, що чітко прощупуються.

Другий варіант — гематома, що виникає внаслідок крововиливу пошкодженої судини після ін’єкції. Це місцеве скупчення невеликої кількості крові. Такі типи ущільнень здебільшого самостійно й досить швидко минають, але іноді здатні нагноїтися.

Третій і найнебезпечніший варіант — абсцес, гнійно-запальний процес, що протікає в глибині тканин. При його розвитку до первинного ущільнення поступово додаються сильний біль, почервоніння шкіри, відчуття пульсації, підвищення температури (як локальної, в місці уколу, так і загальної температури тіла). Це ускладнення зазвичай лікується хірургічним шляхом.

У будь-якому разі, якщо через 7—10 днів після «проблемної» ін’єкції «гуля» під шкірою не розсмокталася, а ущільнилася чи стала більшою й болючішою, вам не обійтися без допомоги фахівця.

У деяких випадках інфільтрати не запалюються, але і не проходять повністю, й безболісне ущільнення відчувається під шкірою місяцями.

ЯК ПОЛЕГШИТИ

Щоб полегшити процес розсмоктування «гуль», застосовують антигістамінні та знеболювальні препарати, гепаринову та троксевазинову мазі, фізіотерапевтичні процедури. В домашніх умовах також малюють йодну сіточку (сторона кожного квадрата — близько 1 см), роблять компреси з медом, листям капусти або алое.

Якщо мазі, фізіотерапія та компреси не допомогли, треба терміново звернутися до сімейного лікаря або хірурга. При потраплянні в ранку інфекції та розвитку нагноєння, крім хірургічного втручання, можуть призначати антибіотики, імуномодулятори, комплекси вітамінів.

Ірина КАДЧЕНКО.