Підкажіть, чи обов’язково при оформленні пенсії за віком додавати довідку про заробітну плату за період до липня 2000 року?

Галина СТЕЦЮК.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховують заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб. Це — правило, нагадують у ПФУ.

Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника. Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року.

Обов’язково ж довідку подають лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше п’яти років страхового стажу.

Таку довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

Важливо. Якщо зарплата за період до липня 2000 року є невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, — вона буде врахована, однак не вплине на обчислення пенсії.