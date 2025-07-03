Ідеальний молочний полунично-банановий коктейль із морозивом на літо! Полуниця та банан ідеально поєднуються, а з додаванням морозива виходить освіжаючий, ароматний і дуже смачний десерт. Полуничний коктейль сподобається як дітям, так і дорослим, а готується за лічені хвилини. Рекомендуємо приготувати та скуштувати!

350 г полуниці

2 зрілі банани

200 г морозива пломбір

150 мл молока

м’ята для оздоблення

збиті вершки (за бажанням)

Полуницю та банани беріть стиглі й ароматні. Нарізати банани довільними шматочками. Молоко необхідно використовувати охолоджене. Помістити полуницю, банан, молоко та шматочки морозива у блендер. Збити інгредієнти коктейлю на високій швидкості до однорідності та характерної пінної шапочки.

Подавати коктейль, прикрасивши свіжою ягодою, м’ятою та збитими вершками.