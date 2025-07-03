Ідеальний молочний полунично-банановий коктейль із морозивом на літо! Полуниця та банан ідеально поєднуються, а з додаванням морозива виходить освіжаючий, ароматний і дуже смачний десерт. Полуничний коктейль сподобається як дітям, так і дорослим, а готується за лічені хвилини. Рекомендуємо приготувати та скуштувати!
- 350 г полуниці
- 2 зрілі банани
- 200 г морозива пломбір
- 150 мл молока
- м’ята для оздоблення
- збиті вершки (за бажанням)
Полуницю та банани беріть стиглі й ароматні. Нарізати банани довільними шматочками. Молоко необхідно використовувати охолоджене. Помістити полуницю, банан, молоко та шматочки морозива у блендер. Збити інгредієнти коктейлю на високій швидкості до однорідності та характерної пінної шапочки.
Подавати коктейль, прикрасивши свіжою ягодою, м’ятою та збитими вершками.
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