СОРТИ ТА ГІБРИДИ

Огірки бувають самозапильні (партенокарпічні) та бджолозапильні. Перші передусім висівають у теплицях, куди майже не потрапляють комахи. А ось для того, щоб відбулось запилення на бджолозапильних сортах, необхідні певні умови. Зокрема, важливо приваблювати комах-запилювачів, а для цього поруч з огірками висівають квітучі рослини. Можна також проводити ручне запилення, переносячи пилок із чоловічих квіток на жіночі за допомогою м’якого пензлика. Але це трудомісткий процес. До речі, зараз також ще не пізно висіяти огірки — просто матимете пізніший врожай.

Важливо! Для стимулювання появи жіночих квіток після 4–5 листка прищипують центральний пагін, щоб кущ краще гілкувався. Жіночі квітки легко розпізнати за невеликим потовщенням (майбутнім огірочком) біля основи.

УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ

Огірки — рослини теплолюбні. Низька (нижче +15) або надто висока (вище +30) температура, а також температурні коливання негативно впливають на формування зав’язей. Так, за високих температур пилок у бджолозапильних сортів злипається й опадає. Тож важливо підтримувати стабільний температурний режим. У теплиці це зробити легше: в спеку її провітрюють, а вночі уникають протягів. У відкритому ґрунті з цим складніше, особливо зважаючи на літню спеку, яка останніми роками вже стала нормою. Виходом із ситуації може стати вирощування надранніх сортів і гібридів (Гектор, Арктика, Марінда тощо). Захистити рослини від палючих сонячних променів можна й шляхом затінення.

Шкідливі також як недостатня, так і надмірна вологість повітря та ґрунту. Тож для огірків важливий регулярний і помірний полив теплою водою під корінь. Рекомендована норма поливу — тричі на тиждень, по 8–12 л води на кв.м. Погано утворюється зав’язь і там, де грядки недостатньо освітлені.

Ще одна з помилок, якої припускаються при посадці, — загущення. Доки рослини не виросли, виникає спокуса висіяти насіння якомога щільніше. Але згодом огірки нарощують потужну зелену масу і їм стає тісно, вони конкурують за місце під сонцем і поживні речовини. Як наслідок — низький врожай.

НЕСТАЧА ПЕВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Уповільнює формування зав’язей і неправильна підгодівля. Зокрема, якщо перегодувати азотними добривами, це стимулює ріст зеленої маси на шкоду плодоношенню. А от калій і фосфор критично важливі для цвітіння та формування плодів. Агрономи радять чергувати органіку з мінеральними добривами. З міндобрив на 10 л води додайте по ст.л. суперфосфату та сульфату калію. З органіки це традиційно настій коров’яку, курячого посліду, зелене добриво. У продажу є готові препарати, які стимулюють зав’язування плодів. Зарадить і звичайна борна кислота (1 г на 1 л води).

ХВОРОБИ Й ШКІДНИКИ

Вони ослаблюють рослини і зменшують кількість зав’язей. Тож регулярно оглядайте насадження та вчасно вживайте заходів. Застосовуйте за необхідності відповідні фунгіциди або інсектициди, бажано біологічні, особливо під час плодоношення.

НЕПРАВИЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ

Також може бути причиною поганого зав’язування плодів. Проріджуйте рослини, якщо посаджені занадто густо. І, як уже згадувалось, прищипуйте — основний врожай (жіночі квіти) формується на бічних пагонах.

А ось секрети високих врожаїв від наших читачів.

* «Залийте півлітрову банку деревної золи 10 л води, дайте трохи настоятись і полийте під корінь», — Петро Муза, Харківська обл.

* «Підживлюю свої грядки коров’яком, благо, тримаю корівку. Через 10 днів даю нітроамофоску (ст.л. на 10 л)», — Ольга Чумак, Хмельниччина.

* «А я б радила висівати гібриди, а не сорти. Дорожче, зате завжди з урожаєм. Просто обожнюю гібриди Герман і Маша», — Ірина Демчишина, Львівська обл.

* «Раджу не забувати, що в гарбузових чим старіше насіння, тим більше жіночих квітів. Тож насіння огірків завжди заготовляю сам і висіваю 3–4-річним», — Роман Карпенко, Київська обл.

Тарас КОВІНЬКА.