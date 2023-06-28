Пишні та м’які оладки-пиріжки на кефірі із зеленою цибулею та яйцем готуються дуже просто. Не осідають і залишаються такими ж пухкими навіть після охолодження.

400 мл кефіру

50 мл води

2 яйця

350 г борошна

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка солі (без гірки)

4 варених яйця

0,5 чайної ложки соди

2 столові ложки олії (в тісто)

невеликий пучечок зеленої цибулі

олія (для смаження)

Зелень дрібно посікти. Яйця нарізати маленькими кубиками. У каструльці змішати кефір і воду, перемішати, поставити на слабкий вогонь. Трохи прогріти вміст, щоб був теплим. Завдяки теплому кефіру оладки будуть пишними. Зняти з вогню. Яйця для тіста трохи збити з сіллю та цукром. Влити теплий кефір із водою.

Всипати борошно, ретельно перемішати — тісто має бути доволі густим, важко сповзати з ложки. Наприкінці додати соду, перемішати. Влити олію, знову перемішати. Викласти до готового тіста цибулю та яйця, перемішати.

Смажити оладки в розігрітій олії на середньому вогні, щоб добре просмажилися. Вони мають бути золотавими з обох боків. Готові викладати на паперовий рушник.

Порада: до оладок зробіть соус — змішайте жирну сметану з кропом, часником (за смаком) і додайте трохи солі.