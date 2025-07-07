Курячі відбивні в цибулевому клярі з ароматними овочами та сиром. Вдалий кляр, що не відпадає. Спочатку смажимо відбивні в клярі на сковороді, а потім запікаємо в духовці «під шубкою» з овочів та сиру.
- 700 г курячої грудки
- 2 солодкі перчини
- 2 середні помідори
- 1 середня цибулина
- 200 г тертого сиру
- 3 яйця
- 3 столові ложки сметани
- 4 столові ложки майонезу
- кетчуп
- 4 столові ложки борошна
- сіль
- чорний мелений перець
- приправа «Італійські трави»
- олія
Куряче філе ріжемо на шматочки та відбиваємо не дуже тонко. Перчимо й солимо відбивні з обох боків, залишаємо на деякий час.
Для кляру подрібнюємо на блендері або тертушці цибулину (можна додати ще часник), викладаємо сметану, 3 столові ложки майонезу та яйця. Перемішуємо, солимо та перчимо. Всипаємо 4 столові ложки борошна, перемішуємо. Кляр готовий. Занурюємо шматочки курячого філе в борошно, а потім у кляр і обсмажуємо відбивні з обох боків до рум’яності в невеликій кількості олії, на вогні вище середнього (до готовності не доводити). Битки мають зарум’янитися.
Перець і помідори ріжемо кубиками. Сир натираємо на тертушці. До овочів додаємо сіль, перець, столову ложку майонезу та частину тертого сиру. Битки змащуємо кетчупом. Присипаємо приправою. Поверх розкладаємо «шубку» з овочів і щедро посипаємо сиром (я запікаю відбивні в тій самій сковороді, де вони смажилися). Ставимо курячі відбивні з овочами та сиром у духовку, розігріту до 200 градусів, на 20 хв., до розплавлення сиру. Готово!
Курячі відбивні «під шубкою» виходять смачні, соковиті та святкові.
Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.
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