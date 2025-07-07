Курячі відбивні в цибулевому клярі з ароматними овочами та сиром. Вдалий кляр, що не відпадає. Спочатку смажимо відбивні в клярі на сковороді, а потім запікаємо в духовці «під шубкою» з овочів та сиру.

700 г курячої грудки

2 солодкі перчини

2 середні помідори

1 середня цибулина

200 г тертого сиру

3 яйця

3 столові ложки сметани

4 столові ложки майонезу

кетчуп

4 столові ложки борошна

сіль

чорний мелений перець

приправа «Італійські трави»

олія

Куряче філе ріжемо на шматочки та відбиваємо не дуже тонко. Перчимо й солимо відбивні з обох боків, залишаємо на деякий час.

Для кляру подрібнюємо на блендері або тертушці цибулину (можна додати ще часник), викладаємо сметану, 3 столові ложки майонезу та яйця. Перемішуємо, солимо та перчимо. Всипаємо 4 столові ложки борошна, перемішуємо. Кляр готовий. Занурюємо шматочки курячого філе в борошно, а потім у кляр і обсмажуємо відбивні з обох боків до рум’яності в невеликій кількості олії, на вогні вище середнього (до готовності не доводити). Битки мають зарум’янитися.

Перець і помідори ріжемо кубиками. Сир натираємо на тертушці. До овочів додаємо сіль, перець, столову ложку майонезу та частину тертого сиру. Битки змащуємо кетчупом. Присипаємо приправою. Поверх розкладаємо «шубку» з овочів і щедро посипаємо сиром (я запікаю відбивні в тій самій сковороді, де вони смажилися). Ставимо курячі відбивні з овочами та сиром у духовку, розігріту до 200 градусів, на 20 хв., до розплавлення сиру. Готово!

Курячі відбивні «під шубкою» виходять смачні, соковиті та святкові.

Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.