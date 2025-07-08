Що варто знати, замовляючи таксі, аби мінімізувати ризики виникнення неприємних ситуацій, розповідають у Держпродспоживслужбі.

Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачено, що при оформленні замовлення на послугу таксі споживачу (на його вимогу) має бути надана така інформація:

найменування та місцезнаходження надавача послуги;

адреса та номер телефону, за якими приймають претензії щодо неналежного рівня обслуговування;

основні характеристики послуги (час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо);

ціна послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за подачу транспортного засобу, умови оплати послуги;

порядок розірвання договору.

У салоні таксі дозволяється перевозити речі, які вільно проходять через дверні отвори автомобіля (без зняття обмежників), не псують і не забруднюють салон, не заважають водієві керувати автомобілем і користуватися дзеркалом заднього виду.

Перевезення тварин на таксі здійснюється відповідно до Правил транспортування тварин, затверджених постановою Уряду від 16.11.2011 №1402, а також правилами утримання домашніх тварин, що встановлюють органи місцевого самоврядування окремо в кожному регіоні.

У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття та/або відкриття кришки багажника.

Водій таксі має право відмовити у поїздці пасажирові, який перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушує громадський порядок, має при собі речі, заборонені для перевезення, може забруднити салон автомобіля.

У разі виникнення претензій у споживача стосовно якості транспортних послуг і відмови суб’єкта господарювання задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів, він має право звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби, Державної служби України з безпеки на транспорті або до Нацполіції.