Телефонне шахрайство — один із найпоширеніших способів виманювання персональних даних та викрадення грошей. Шахраї можуть представитися будь-ким: працівниками банку, мобільного оператора, державної установи тощо, застерігають фахівці системи безоплатної правничої допомоги. Під час телефонних розмов вони вміло маніпулюють довірою, змушуючи людей самостійно розкривати конфіденційні дані.

Типові сценарії

Зокрема, поширеною є схема, коли шахраї телефонують від імені відомих магазинів і розігрують один із типових сценаріїв.

* «Вигідна акція». Кажуть, що залишився останній товар або діє велика знижка тільки для вас.

* «Ви виграли техніку». Повідомляють про виграш смартфона чи іншої техніки. Але потрібно оплатити доставку або податок.

* «На вас оформили кредит». Лякають, що на вас оформляють розстрочку або кредит. Потім допомагають скасувати оформлення і, наприклад, просять назвати коди з SMS.

На що слід звернути увагу

* Поспіх і тиск: «тільки сьогодні», «терміново».

* Неочікувані виграші або надто вигідні пропозиції.

* Розмова зводиться до питань про дані платіжної картки. Просять назвати CVV-код, PIN-код від платіжної картки або SMS-код.

Як себе захистити

* Не повідомляйте конфіденційних даних та не переходьте за підозрілими посиланнями.

* Завершіть розмову. Інформацію про акції перевірте на офіційному сайті магазину.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте кіберполіцію через форму на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/