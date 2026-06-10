Для багатьох ринки та ярмарки — це зручне місце, де можна купити свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень, м’ясо, яйця та молочні продукти. Проте варто дотримуватися певних правил, аби придбані продукти точно виявилися безпечними, застерігають у Центрі громадського здоров’я України.

* Стихійна торгівля може бути джерелом інфекцій

Найголовніше правило: уникайте стихійних точок торгівлі, адже продукти там не проходять перевірку і можуть бути джерелами інфекцій, серед яких:

— сальмонельоз;

— кампілобактеріоз;

— лістеріоз;

— інфекції, спричинені патогенними штамами кишкової палички;

— в окремих випадках — бруцельоз.

Окрім інфекцій, у сирих продуктах можуть міститися паразити. Наприклад, вживання сирої або недостатньо просмаженої яловичини може призвести до зараження бичачим ціп’яком.

Також неперевірені рослини та гриби на стихійних ринках можуть виявитися отруйними: їстівну черемшу можна сплутати з небезпечними для людей конвалією, чемерицею або пізньоцвітом осіннім; бліду поганку часто плутають із печерицею або підберезником, а помилкові опеньки — зі справжніми.

* Коли спекотно

Готові страви та спека — теж небезпечне поєднання. Домашні ковбаси, паштети, копченості, кондитерські вироби з кремом, надрізані кавуни та дині можуть стати ідеальним середовищем для швидкого розмноження бактерій і спричиняти тяжкі харчові отруєння. А деякі готові страви — ботулізм:

— в’ялена, копчена, солона або консервована риба;

— м’ясні та грибні консерви;

— будь-які консерви домашнього виробництва;

— продукти, які зберігали та/або транспортували неналежним чином.

Симптоми ботулізму найчастіше проявляються між 12 та 36 год. після отруєння (мінімальний інтервал — 4 год., максимальний — 8 днів):

— м’язова слабкість;

— утруднене дихання;

— сухість у роті та проблеми з ковтанням;

— погіршення зору: «туман», сітка або двоїння перед очима;

— згодом: слабкість у шиї та руках.

У випадку появи симптомів — негайно зверніться до лікаря й повідомте про те, що вживали потенційно небезпечні продукти.

* Як правильно мити овочі, фрукти, ягоди, зелень