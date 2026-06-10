Для багатьох ринки та ярмарки — це зручне місце, де можна купити свіжі овочі, фрукти, ягоди, зелень, м’ясо, яйця та молочні продукти. Проте варто дотримуватися певних правил, аби придбані продукти точно виявилися безпечними, застерігають у Центрі громадського здоров’я України.
* Стихійна торгівля може бути джерелом інфекцій
Найголовніше правило: уникайте стихійних точок торгівлі, адже продукти там не проходять перевірку і можуть бути джерелами інфекцій, серед яких:
— сальмонельоз;
— кампілобактеріоз;
— лістеріоз;
— інфекції, спричинені патогенними штамами кишкової палички;
— в окремих випадках — бруцельоз.
Окрім інфекцій, у сирих продуктах можуть міститися паразити. Наприклад, вживання сирої або недостатньо просмаженої яловичини може призвести до зараження бичачим ціп’яком.
Також неперевірені рослини та гриби на стихійних ринках можуть виявитися отруйними: їстівну черемшу можна сплутати з небезпечними для людей конвалією, чемерицею або пізньоцвітом осіннім; бліду поганку часто плутають із печерицею або підберезником, а помилкові опеньки — зі справжніми.
* Коли спекотно
Готові страви та спека — теж небезпечне поєднання. Домашні ковбаси, паштети, копченості, кондитерські вироби з кремом, надрізані кавуни та дині можуть стати ідеальним середовищем для швидкого розмноження бактерій і спричиняти тяжкі харчові отруєння. А деякі готові страви — ботулізм:
— в’ялена, копчена, солона або консервована риба;
— м’ясні та грибні консерви;
— будь-які консерви домашнього виробництва;
— продукти, які зберігали та/або транспортували неналежним чином.
Симптоми ботулізму найчастіше проявляються між 12 та 36 год. після отруєння (мінімальний інтервал — 4 год., максимальний — 8 днів):
— м’язова слабкість;
— утруднене дихання;
— сухість у роті та проблеми з ковтанням;
— погіршення зору: «туман», сітка або двоїння перед очима;
— згодом: слабкість у шиї та руках.
У випадку появи симптомів — негайно зверніться до лікаря й повідомте про те, що вживали потенційно небезпечні продукти.
* Як правильно мити овочі, фрукти, ягоди, зелень
- Починайте з чистих рук: мийте їх теплою проточною водою з милом щонайменше 20 сек. до і після роботи з продуктами.
- Овочі, фрукти, ягоди, зелень мийте під проточною водою без мила чи мийних засобів, оскільки вони можуть залишатися на поверхні або проникати в пористу структуру плодів.
- Мийте навіть ті продукти, з яких плануєте зрізати шкірку. Так бруд і бактерії не потраплять на їстівну частину під час чищення чи нарізання.
- Пошкоджені, подряпані чи підгнилі ділянки зрізайте, а продукти з ознаками гниття — викидайте.
- Тверді плоди — огірки, кабачки, дині та кавуни — додатково можна потерти чистою кухонною губкою або щіткою.
- Після миття висушіть продукти чистим паперовим або тканинним рушником.
- Якщо на упаковці зазначено, що продукт попередньо вимитий і готовий до вживання, — повторно мити не обов’язково. Однак стежте, аби він не контактував із брудними поверхнями чи посудом.
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