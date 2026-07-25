Сіра гниль — одна з тих підступних грибкових хвороб винограду, яка може звести нанівець всю працю. Особливо підступна вона в період дозрівання виноградних грон, коли ягоди починають наливатися і розм’якшуватися. Найменша тріщина від дощу чи укусу оси — і хвороба миттєво вражає все гроно. На листках з’являються великі некротичні плями, суцвіття висихають. Незрілі ягоди стають коричневими, на них утворюється білий наліт, який поступово розповсюджується на всю поверхню. Які безпечні для бджіл, птахів і людей засоби можна застосувати? Таких засобів є чимало, але слід бути готовими до того, що вони працюють переважно як профілактичні або лише на найперших, ледве помітних стадіях хвороби. Обробку проводять кожні 7–10 днів.

Розчин йоду — один із найефективніших засобів. Йод є потужним антисептиком і чудово стримує поширення сірої гнилі безпосередньо на гронах. На 10 л води додайте 20 крапель звичайного 5-відсоткового спиртового розчину йоду. Ретельно обприскайте кущі, особливу увагу приділяючи гронам. Обробляють раз на 10–12 днів або відразу після затяжних дощів.

Зарадить і харчова сода. Вона створює на поверхні ягід лужне середовище, згубне для спор грибка. А крім того, ще й допомагає ягодам накопичувати цукор. На 10 л води візьміть 70–80 г харчової соди, а для кращого прилипання додайте 2–3 ст.л. рідкого господарського мила. Обробіть кущі по листю та гронах. Цей метод можна повторювати кожні 7–10 днів.

Допомагає стримувати сіру гниль на винограді й молочна сироватка. Після висихання вона утворює на шкірці щільну кислу плівку. Грибковим спорам значно важче закріпитися та проникнути всередину рослини через таке середовище. Стандартне співвідношення — 1 л сироватки на 9 л води. Якщо хвороба вже помічена, концентрацію можна збільшити, але в спеку з цим треба бути обережними. Щоб розчин тримався краще, додайте 2–3 ст.л. рідкого мила. Для потужнішого антисептичного ефекту на відро розчину іноді додають 20 крапель йоду.

Сильну окислювальну та дезінфікуючу дію має й марганцівка. У 10 л води розчиніть 5–7 г марганцівки. Грона обприскують за перших ознак появи гнилі. Якщо пошкоджені окремі ягоди, їх акуратно видаляють, а гроно рясно заливають цим розчином із обприскувача.

Стримує розмноження грибкових спор також гірчиця. Рецепт простий і доступний, як і попередні. 100 г сухого гірчичного порошку залийте 1 л гарячої води і дайте настоятися дві доби. Після цього процідіть і розведіть у 9 л води. Проводьте профілактичне обприскування в суху погоду.

Обприскування важливо робити рано-вранці або ввечері, коли сідає сонце. Застосовуючи народні методи, варто враховувати, що сіра гниль обожнює вологість, застій повітря та затінок. Тому навіть найкращі засоби змиються першим дощем.

У другій половині липня важливо також «освітлити» грона. Для цього акуратно видаліть 2–3 листки, які ростуть навколо кожного грона. Воно має вільно продуватися вітром і швидко висихати після ранкової роси. Якщо помітили в гроні хоча б одну підгнилу, сіру або зморщену ягоду — негайно видаляйте. Краще акуратно зрізати її маленькими ножицями, не торкаючись здорових ягід, щоб не розносити спори. Прибирайте пасинки в зоні плодоношення, щоб не допускати загущеності. Не допускайте контакту грон з поверхнею землі.

Також у продажу є біофунгіциди. Термін очікування у них зазвичай становить від 1 до 5 днів, тобто їх можна використовувати безпосередньо перед дозріванням. Але все одно уважно читайте інструкцію.

Надалі обирайте для посадки винограду ділянки з хорошим дренажем ґрунту та циркуляцією повітря.

Ліідія ГЕРАЩЕНКО.