У червні не впустіть нагоду живцювати смородину. У цей період пагони саме перебувають у стадії активного росту, вони вже достатньо пружні, але ще не встигли повністю здерев’яніти. Багато часу чи особливих вмінь ця процедура не потребує. Молоді рослини повністю наслідують материнський кущ.

Вибір і підготовка живців

Найкраще зрізати живці рано-вранці, коли в тканинах рослини найбільше вологи. Обирайте молоді зелені прирости поточного року без ознак хвороб, із сильних материнських кущів. Гілочка має бути гнучкою: якщо вона при згинанні ламається з характерним хрускотом — це ідеальний варіант. Наріжте живці довжиною близько 15 см. Важливо, щоб на кожному було по 3–5 листочків. Верхню недозрілу частину зрізу брати не слід, але й без неї з одного пагону можна нарізати кілька живців. Краще нарізати з середини пагона. Нижній зріз робіть навскісним, під кутом 45 градусів, прямо під брунькою, верхній — рівним, на 1 см вище останньої бруньки.

Підготовка до посадки

Видаліть два нижні листки, щоб не гнили в землі. Решту листків можна вкоротити наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. Для швидшого результату занурте нижні кінці живців на 12–24 год. у розчин стимулятора коренеутворення або просто припудріть зріз перед посадкою.

Посадка

Місце має бути затіненим. Пряме сонячне світло спалить молоді пагони. Смородина любить легкий субстрат. Можна змішати для посадки торф із піском (1:1) або використовувати пухку садову землю з додаванням піску. Заглиблюйте живці у вологий ґрунт на 2–3 см під невеликим нахилом, залишивши на поверхні 2–3 бруньки. Відстань між ними має бути близько 15 см. Ґрунт навколо живців злегка ущільнюють, добре поливають і мульчують.

Догляд та вкорінення

Накрийте живці обрізаними пластиковими пляшками або плівкою. Це створить необхідну високу вологість. Для утворення коренів потрібна постійна температура близько 20–25 градусів. Зазвичай перші корінці з’являються через 2–3 тижні. Коли на живці почали рости нові листочки, можна починати провітрювання, поступово знімаючи укриття на довший час, а згодом — прибрати зовсім. На постійне місце смородину пересаджують не раніше ніж через рік після вкорінення.

Наступної весни сіянці смородини, отримані з живців, можна посадити на постійне місце. Максимальна врожайність спостерігається на 4–8 році життя. У подальші роки плодоношення знижується. До того ж старі кущі слабшають і стають більш вразливі до хвороб.

Катерина ОКУНЬ.