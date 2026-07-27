Екстрену медичну допомогу надають пацієнтам безоплатно, без електронного направлення та незалежно від того, чи подана декларація сімейному лікарю, нагадують в НСЗУ.

В ургентних випадках допомогу надають на місці події або при особистому зверненні до підрозділу екстреної медичної допомоги. Якщо пацієнт потребує госпіталізації, його транспортують до закладу охорони здоров’я.

Звернення на номер 103 — це перший крок до отримання екстреної медичної допомоги. Після прийняття виклику диспетчер уточнює симптоми, час їх появи, обставини, за яких вони виникли, та іншу важливу інформацію про пацієнта. За потреби лікар оперативно-диспетчерської служби може надати рекомендації щодо домедичної допомоги ще до прибуття бригади.

У хвилини, коли близькій людині раптово стає зле, кожне запитання може здаватися надто довгим. Проте саме відповіді на них допомагають уже з перших хвилин оцінити стан пацієнта та організувати алгоритм надання необхідної медичної допомоги.

Ця інформація важлива ще й тому, що від неї залежить подальша маршрутизація пацієнта. Наприклад, при підозрі на гострий інфаркт міокарда людину необхідно якнайшвидше доставити до закладу, який має можливість цілодобово провести коронарографію та, за потреби, ургентне стентування. При підозрі на інсульт — до лікарні, яка має необхідне обладнання для термінової діагностики та команду відповідних фахівців. Адже при інсульті надзвичайно важливо не втратити терапевтичне вікно — час, коли своєчасно розпочате лікування дає найбільші шанси зменшити тяжкі наслідки та зберегти якість життя людини.

Нині бригади екстреної медичної допомоги працюють у надзвичайно складних умовах. Окрім щоденних викликів до пацієнтів із невідкладними станами, вони виїжджають на дорожньо-транспортні пригоди, пожежі, ліквідацію наслідків російських обстрілів та інших надзвичайних подій, рятуючи життя та здоров’я українців і українок.