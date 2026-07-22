Здавалося б, у теплу пору року всі хвороби мають відступати. Але насправді спека — серйозне випробування для організму, здатне спричинити розвиток чи загострення багатьох недуг. Особливо небезпечні високі температури для людей віком 60+, які мають хронічні захворювання. «Порадниця» запитала у лікаря-терапевта вищої категорії Ганни КОНДРАТЬЄВОЇ, як пережити спеку з мінімальною шкодою для самопочуття.

Хто в групі ризику

— Аномально спекотна погода загрожує насамперед тепловими та сонячними ударами, загальним ослабленням імунітету та загостренням усіх хронічних захворювань. Особливо уважними до свого здоров’я потрібно бути людям із такими патологіями або схильністю до них:

— серцево-судинні захворювання: гіпертонія, ішемічна хвороба серця, аритмія, стенокардія, перенесений інфаркт або інсульт. Адаптація до високих температур завжди супроводжується підвищеним навантаженням на серце та судини. Тому у спеку прискорюється пульс, підвищується тиск, через велику втрату рідини кров згущується, що створює ризик утворення тромбів. Крім того, разом із потом організм втрачає корисні для серця електроліти — калій, магній, натрій, хлор;

— цукровий діабет: спекотна погода та порушення водного балансу можуть спричинити різкі коливання рівня глюкози в крові. Так, за високої температури інсулін засвоюється швидше, що підвищує ризик гіпоглікемії — різкого зниження рівня цукру; водночас під час зневоднення кров густішає, й рівень глюкози може різко підвищитися. Також діабетики більш схильні до теплових ударів та підвищення артеріального тиску;

— захворювання шкіри: дерматити, грибкові захворювання, пітниця, екзема, фурункули тощо. Влітку шкіра страждає від зневоднення, надмірного впливу ультрафіолету та підвищеної пітливості. Через це порушується її гідроліпідний баланс і створюється ідеальне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів;

— ЛОР-патології: отит, ангіна, ларингіт, фарингіт, гайморит, синусит. Хоча багато хто вважає ці захворювання більш характерними для зимового сезону, влітку їх часто провокують вплив кондиціонерів і протягів, вживання морозива та напоїв із льодом, купання в холодній воді, ослаблення імунітету внаслідок засмаги, а також пилок рослин, що виступає як алерген;

— захворювання дихальної системи: бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, емфізема легень. Тривале вдихання сухого та гарячого повітря може призвести до пересихання та подразнення слизової оболонки дихальних шляхів, різкого звуження діаметра бронхів, спазму, розвитку задухи та погіршення постачання киснем органів і тканин;

— варикозне розширення вен: у спеку судини розширюються, щоб охолодити організм, через це ослаблені венозні клапани не справляються з потоком крові, й вона застоюється в ногах. Ситуацію погіршує зневоднення — через втрату вологи кров густішає, що підвищує ризик розвитку набряків, відчуття тяжкості та тромбозу;

— кишкові інфекції та харчові отруєння: їхніми причинами влітку стають недотримання правил особистої гігієни, вживання немитих або неякісних продуктів, порушення технології приготування страв, умов і термінів зберігання.

Правила поведінки

Зберегти у спеку нормальне самопочуття та звести до мінімуму ризик загострення хронічних захворювань допоможе дотримання таких правил:

— намагайтеся не виходити на сонце з 11 до 17 год.;

— обов’язково носіть із собою пляшку води та не забувайте регулярно пити;

— не розлучайтеся з набором життєво важливих для вас ліків: це гіпотензивні, «серцеві» та діабетичні препарати, спазмолітики, бронходилататори тощо. За необхідності складіть аптечку «швидкої допомоги» разом із вашим сімейним лікарем;

— обирайте легкий світлий одяг із натуральних тканин і максимально відкрите взуття. Не виходьте з дому без головного убору, а на шию завжди в’яжіть вологу білу бавовняну хустинку — її ще називають «японським кондиціонером». Ця маленька хитрість допоможе уникнути теплового удару;

— носіть із собою віяло — воно врятує від задухи в громадському транспорті та приміщеннях без кондиціонера. Водночас уникайте різких перепадів температури, прямого потоку холодного повітря та протягів;

— мінімізуйте фізичну активність і повністю виключіть роботу під прямими сонячними променями (у городі, на дачі);

— частіше приймайте прохолодний душ і робіть у будинку вологе прибирання; вдень, під час найбільшої спеки, щільно зачиняйте в квартирі вікна та двері, користуйтесь кондиціонером чи вентилятором;

— якщо ви схильні до підвищеного потовиділення — використовуйте в проблемних зонах антиперспірант і дитячу присипку (тальк);

— якщо вам 60+ і маєте хронічні захворювання, уникайте засмаги; якщо все ж вирішили піти на пляж — то лише в безпечні години та з використанням якісного захисного крему;

— відмовтеся від кави, солодких газованих напоїв, алкоголю — вони збільшують навантаження на серцево-судинну систему; віддавайте перевагу несолодким морсам, натуральному квасу, неміцному охолодженому зеленому чаю;

— не переїдайте, харчуйтеся невеликими порціями. Основу раціону зараз мають складати легкозасвоювані нежирні страви: овочеві салати, дієтичні супи, каші, курка, риба, окрошка, кефір, сезонні фрукти та ягоди. При цьому зведіть до мінімуму вживання жирного м’яса, ковбас, консервів, майонезу та інших соусів, гострих спецій, кондитерських виробів і солі.

Обережно, тепловий удар!

Тепловий удар підступніший за сонячний, оскільки його можна отримати навіть у тіні або в приміщенні. Основні симптоми цього стану: загальна слабкість, сильний головний біль і запаморочення, шум у вухах, спрага, нудота, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, порушення серцевого ритму.

Потерпілого слід терміново перемістити в тінь або прохолодне місце, розстебнути або зняти одяг, дати випити води, покласти на голову холодний компрес або лід. Якщо після цих заходів самопочуття людини не покращилося й з’явилися більш серйозні симптоми (втрата свідомості, судоми, блювота), викликайте «швидку допомогу».

Ірина КАДЧЕНКО.