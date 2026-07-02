Якщо запаморочення та втрата рівноваги турбують вас у певних ситуаціях: після тривалої поїздки в автобусі, катання на каруселі або вживання алкоголю — в цьому немає нічого страшного. Але якщо часто втрачаєте орієнтацію в просторі буквально «на рівному місці», потрібно проконсультуватися з лікарем. «Порадниця» з’ясувала, про що може свідчити такий симптом.

Може виникнути в будь-якому віці

— Розлад рівноваги, який характеризується порушенням координації довільних рухів, у неврології називається атаксією (від грецького taxis — порядок, a — заперечна частка), — пояснює лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — Він проявляється у втраті людиною контролю над положенням свого тіла у просторі, а також у порушенні точності, плавності, ритмічності, швидкості та амплітуди рухів. При цьому м’язова сила кінцівок зазвичай повністю зберігається або знижується незначно.

Розлад рівноваги — досить поширений стан, який може проявитися в будь-якому віці. Розрізняють атаксію статичну — порушення рівноваги в положенні стоячи, та динамічну — порушення координації під час виконання рухів.

У чому причина

Для відчуття рівноваги необхідна злагоджена робота кількох органів і систем організму: це очі, головний і спинний мозок, нервові волокна, вестибулярний та опорно-руховий апарат. Розвиток патологічних змін навіть в одній із цих структур призводить до розладів рівноваги та координації рухів.

До найпоширеніших причин атаксії належать:

— ушкодження органа рівноваги, розташованого у внутрішньому вусі, який відіграє ключову роль у підтримці стабільності;

— захворювання спинного мозку, по якому проходять сигнали від головного мозку до м’язів;

— патології мозочка, що відповідає за координацію рухів і регулювання м’язового тонусу;

— ураження периферичних нервів, що порушують передачу сенсорної інформації;

— гострі порушення мозкового кровообігу: інсульти, транзиторні ішемічні атаки та інші судинні розлади.

Додатковими факторами, здатними призвести до проблем з рівновагою, вважають:

— вірусні та бактеріальні інфекції;

— наслідки черепно-мозкових травм;

— генетичну схильність;

— дефіцит вітамінів (особливо В 12 та Е), метаболічні порушення;

— інтоксикації організму внаслідок вживання ліків, алкоголю, впливу токсичних речовин;

— пухлини головного мозку.

Але нерідко виявити конкретну причину розладу не вдається.

Тривожні симптоми

За словами фахівця, прояви та вираженість атаксії можуть відрізнятися залежно від захворювання, що стало причиною порушення рівноваги. Але до найбільш характерних ознак належать:

— нестійка «хитка» хода, часті спотикання або навіть падіння;

— порушення рухів кінцівок: руки та ноги не потрапляють у потрібну траєкторію, рухи стають «рваними», тремтячими, можлива поява тремору;

— труднощі при виконанні послідовних рухів;

— запаморочення, головний біль, шум або дзвін у вухах, нудота, іноді — блювота;

— уповільнення, розтягнутість мовлення;

— порушення зору: зображення «пливе» або двоїться, погляд стає «стрибаючим», поля зору звужуються.

Крім того, тривале порушення координації та рівноваги призводить до загальної підвищеної стомлюваності, погіршення пам’яті та здатності концентруватися.

Діагностика та лікування

— Якщо розлад рівноваги турбує вас систематично, без факторів, що подразнюють вестибулярний апарат, необхідно звернутися до сімейного лікаря або невролога, — радить Оксана Щитник. — Для точного визначення його причин можуть бути призначені аналізи крові, рентгенографія кісток черепа, МРТ або КТ головного та спинного мозку, електроенцефалографія, електроміографія та інші обстеження.

Лікування атаксії проводиться залежно від першопричини її розвитку й спрямоване на те, щоб повернути людині максимальний контроль над рухами та зменшити вираженість координаційних порушень. Для цього поєднують медикаментозні методи, роботу з фізіотерапевтом, тренування моторики.

Можуть бути призначені протимікробні й антибактеріальні препарати, кортикостероїди, ноотропи, міорелаксанти, імуностимулюючі засоби, вітаміни. Також рекомендується лікувальна фізкультура, масаж, електростимуляція м’язів кінцівок — все це покращує кровообіг, роботу нервової системи та м’язовий тонус.

При легкій формі розладу рівноваги можуть допомогти ліки від морської хвороби.

Увага!

Такі захворювання, як гострий інсульт, енцефаліт, злоякісні ураження центральної нервової системи, вимагають негайного звернення до лікаря і лікуються лише в умовах стаціонару.

Ірина КАДЧЕНКО.