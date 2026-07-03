Інформація щодо нових мотиваційних виплат і надбавок для військових викликала чимало запитань, що масово надходять зокрема на гарячу лінію Міноборони 1519, у соцмережі, зверненнях до редакції. Тож у відомстві відповідають на найпоширеніші з них.

Постанова Кабміну №768 від 12 червня 2026 року запровадила нову систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовують з 1 червня 2026 року — тобто всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.

Хто саме отримає

Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі — і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом. Вид військової служби значення не має.

Які та скільки

Усім військовослужбовцям, незалежно від контракту, нараховують такі виплати.

Додаткова винагорода — 10 тис. грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород. Мінімальна щомісячна виплата — від 30 тис. грн.

Бойові бонуси — щоденні, нараховують за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

* 20 тис. грн за добу — відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ;

* 40 тис. грн за добу — штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії — виплачують той бонус, що передбачає більший розмір.

Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами, — нараховують пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

* 50 тис. грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії;

* 30 тис. грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Крім того, бонуси за бойові результати можна отримувати поза вищезгаданим лімітом:

* 100 тис. грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Суму розподіляють між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні;

* 15 тис. грн — за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією.

Коли надійдуть гроші

Виплати за цією постановою нараховують разом із основним ГЗ — до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто за червень — до 20 липня.

Вищевказані виплати та бонуси за полон і знищення противника виплачують на підставі наказу командира військової частини — аналогічно до наявного механізму виплати бойових винагород. Наказ видають за минулий місяць. Виплата — разом із основним ГЗ, до 20-го числа наступного місяця.

Якщо наказ за червень з незалежних від військовослужбовця причин підписано із запізненням — виплату включать до наступного наказу. Право на виплату при цьому не втрачається.

Що дає мотиваційний контракт

Нові бойові виплати отримують усі — незалежно від наявності контракту. Але мотиваційний контракт дає те, чого не дає служба за призовом.

Фіксований строк служби — 10 і 14 місяців для піхотинців і штурмовиків, 24 місяці для бойових і тилових фахівців. Після закінчення строку — гарантоване право на звільнення, якщо немає бажання продовжувати.

Відстрочка після служби — мінімум 6 місяців, більше — залежно від кількості місяців на бойових позиціях і загального строку служби з 2022 року.

Одноразова виплата при підписанні першого контракту — від 26624 до 33280 грн залежно від військового звання.