Кабмін ухвалив рішення, яке визначає механізм тимчасового забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості, інформує Мінсоцполітики. Документ встановлює порядок придбання житла для потреб переселенців та використання коштів державної підтримки на ці цілі.

Зокрема, громади зможуть отримувати субвенцію з державного бюджету для формування фондів житла. Таке житло використовуватимуть для тимчасового проживання ВПО.

Ухвалене рішення також визначає правила реалізації експериментального проєкту, спрямованого на розширення можливостей громад щодо тимчасового забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості. Координатором проєкту виступає Мінсоцполітики.

Скористатися можуть ВПО, які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або з тимчасово окупованих (згідно з переліком Мінрозвитку), та які одночасно відповідають майново-фінансовим критеріям (зокрема, не мають власного придатного для проживання житла на підконтрольній території, не отримували компенсацій чи житлових ваучерів за знищене майно та протягом останніх 6 місяців не купували ділянки дорожче 100 тис. грн або нові авто).

Першочергове право на отримання житла в сільській місцевості мають:

— багатодітні сім’ї;

— особи з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю;

— діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування (або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття);

— особи похилого віку.

Як подати заяву

Пошук підходящого будинку громада (виконавчі органи або військові адміністрації) здійснює спільно з переселенцями та за участю Рад з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено з власником, запускається процес подачі документів.

Строки. Заяву необхідно подати протягом 3 календарних днів з моменту попереднього узгодження умов із власником будинку. Способи подачі.

* У паперовій формі шляхом особистого звернення до органів місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації) або надіслати поштою.

* В електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ (з накладенням КЕП або удосконаленого електронного підпису). ПФУ автоматично передасть заяву громаді протягом 3 робочих днів.

Що зазначити та додати. У заяві вказують паспортні дані, РНОКПП та реквізити довідок ВПО заявника і членів домогосподарства. Більшість документів органи влади отримують автоматично через систему «Трембіта», але за потреби (якщо даних немає в реєстрах) додаються копії документів про родинні зв’язки, підтвердження руйнування майна чи відповідності критеріям проєкту, а також повідомлення в довільній формі про відсутність іншого житла.

Договір безоплатного користування житлом укладають на строк до 3 років з можливістю продовження. Після підписання договору переселенці мають вселитися в будинок протягом 60 днів і зареєструвати там своє місце проживання протягом 30 днів.

За час реалізації проєкту буде відпрацьовано механізми забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості та оцінено його ефективність.