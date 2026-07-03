Чорні цятки на плодах абрикоса, які з часом можуть зливатися у великі плями, тріскатися або ставати схожими на скоринку, — це найчастіше прояв парші або клястероспоріозу (дірчастої плямистості). Також це може бути початком моніліозу (плодової гнилі). Іноді спочатку плід травмується (спека, град), а потім уражується грибком.

Влітку дуже важливі агротехнічні заходи. Грибки обожнюють вологість, затінок і застій повітря. Крона абрикоса дуже схильна до загущення, тож якщо вона сильно заросла, обережно видаліть зелені жируючі пагони, вовчки, та гілки, які ростуть усередину крони і створюють суцільну тінь. Дерево має добре продуватися вітром і освітлюватися сонцем. Нещадно зривайте і видаляйте всі плоди, які вже сильно уражені, почали гнити чи муміфікуватися прямо на гілках. Це джерело величезної кількості спор, які летять на сусідні чисті абрикоси. Поливайте дерево виключно під корінь.

Коли плоди вже висять на деревах, боротьба ускладнюється тим, що не можна використовувати «хімію», аби отрута не потрапила на стіл. Найбезпечніший варіант — біофунгіциди. Зараз у продажу є широка пропозиція від вітчизняних виробників. Зазвичай це препарати на основі сінної палички або живих бактерій. Вони не накопичуються в плодах, і абрикоси можна їсти вже через 2–3 дні після обробки. Обприскувати потрібно кожні 10–14 днів, особливо після дощів.

Якщо ситуація критична і до збору врожаю близько місяця, можна застосувати системні препарати, наприклад, Хорус або Світч. Обов’язково читайте інструкцію щодо термінів обробки. Зазвичай останню обробку здійснюють щонайменше за 3–4 тижні до збору плодів. Обробки не можна робити в спеку, щоб не обпекти листя.

Якщо цятки тільки-но з’явилися, спробуйте поборотися за врожай народними методами.

Розчин соди та мила: 50 г кальцинованої соди + 40 г рідкого мила (для прилипання) на 10 л води. Сода гальмує розвиток грибків.

Йодний розчин: 10 мл звичайного аптечного йоду на 10 л води. Повторювати кожні 7–10 днів.

Втім, літні заходи лише стримують хворобу, але повністю її не знищать, бо міцелій грибка вже сидить глибоко в корі та бруньках. Щоб наступного року абрикоси були чистими, восени обов’язково потрібно буде прибрати та спалити все опале листя. Дерева та пристовбурні кола слід обприскати концентрованим розчином сечовини (500–700 г на 10 л води) або 3-відсотковою бордоською рідиною. А рано навесні — 1-відсотковою бордоською рідиною або препаратами на основі міді (Медян Екстра, Блу Бордо чи інші). Також по рожевому бутону та після цвітіння для захисту молодої зав’язі обробляють системними фунгіцидами (Хорус, Скор або Топаз).

А основні заходи боротьби о цій порі — це прибирання пошкоджених плодів, обробки біопрепаратами та покращення вентиляції дерев.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.