Для того, щоб наступного року одержати гарний урожай, починати діяти потрібно вже зараз, коли зібрали ягоду. Саме в цей період смородина закладає квіткові бруньки на наступний рік і починає активно нарощувати кореневу систему. Якщо не доглядати кущ, виснажена рослина буде ще більш ослабленою, а наступного літа врожай стане ще дрібнішим і меншим. Тож що важливо зробити саме зараз?

Передусім — санітарне та омолоджувальне літнє обрізування.

Виріжте під корінь гілки віком понад 4–5 років. Вони зазвичай темно-бурі, майже чорні, покриті лишайниками, а прирости на них дуже короткі. Також видаліть гілки, що лежать на землі або сильно перехрещуються всередині куща.

Зверніть увагу на зрізи гілок. Якщо всередині помітили темну порожнечу чи чорну дірочку, це свідчить про сліди життєдіяльності небезпечного шкідника: смородинової склівки. Таку гілку потрібно негайно зрізати до здорової білої серцевини, а зрізаний матеріал спалити.

Молоді зелені пагони цього року, які виросли занадто довгими, можна прищипнути на 5–10 см. Це зупинить їхній ріст у висоту й стимулює появу бічних гілочок, на яких дозріватиме майбутній врожай.

Смородина після плодоношення часто страждає від борошнистої роси, антракнозу (іржавих плям на листі) та попелиці.

Після збору ягід можна використовувати ефективні фунгіциди та інсектициди, не боячись, що хімія потрапить на стіл. Від грибків ефективною буде обробка кущів 1-відсотковою бордоською рідиною або системними препаратами Топаз, Скор чи подібними. Особливо ретельно обприскуйте нижній бік листя.

Якщо листя скручене або помітно павутинного кліща, застосуйте інсектоакарициди, такі як Актара чи Актеллік чи інші. Не залишайте на кущах і під ними сухі, зморщені або гнилі ягоди, які не пішли в кошик. Вони є головним розсадником грибкових спор. Зберіть їх і винесіть за межі ділянки.

Попри те, що врожай вже зібрано, смородину важливо достатньо зволожувати.

Її коріння розташоване близько до поверхні землі, тому надзвичайно страждає від липневої спеки та посухи. Навіть якщо ягід уже немає, кущ потребує води для розвитку нових пагонів. Полив має бути рідким, але глибоким, рано-вранці або ввечері, коли спаде спека. Для поливу бажано зробити по периметру крони невелику кругову борозенку, де розташовані всмоктувальні корінці.

А ще о цій порі важливо продовжувати підживлення.

Але не азотними, а фосфорно-калійними добривами. На один кущ візьміть 2 ст.л. суперфосфату та 1 ст.л. сульфату калію, розсипте добрива у вологу борозенку навколо куща і злегка пригорніть у ґрунт. Смородина обожнює звичайний деревний попіл. Внесіть під кожен кущ по 1–2 склянки попелу. Він збагатить ґрунт калієм та мікроелементами й одночасно знизить його кислотність, що смородині дуже до вподоби.

Після поливу та внесення добрив землю навколо кущів потрібно обов’язково розпушити.

Робити це слід дуже обережно, на глибину не більше 5–7 см, щоб не пошкодити ніжне коріння. І фінальний штрих — мульчування. Засипте пристовбурні кола компостом, перегноєм, скошеною газонною травою або соломою шаром 5–8 см.

Чому поганий врожай?

Перша й основна причина — поважний вік куща. Пік плодоношення чорної смородини припадає на вік від 3 до 6 років. Після 7–8 років без правильного догляду кущ починає стрімко старіти. Ягоди на старих гілках закладаються дрібні, і їх мало. Для омолодження щороку вирізайте під корінь третину найстаріших гілок. Якщо кущу понад 10–12 років, його простіше замінити новим молодим саджанцем.

Ще одна причина низького врожаю — недостатнє підживлення, про яке ми вже згадували вище, та брак води в період зав’язування плодів. А можливо, кущі сильно загущені.

Правильний кущ повинен мати 12–15 гілок різного віку, по 3–4 пагони від 1 до 4 років, і бути розлогим, щоб сонце проникало в саму середину рослини. Усі слабкі, тонкі, викривлені та зайві прикореневі пагони треба безжально видаляти. Уважно огляньте кущі: можливо, вони хворі. Окрім вже згаданих шкідників і хвороб, придивіться: можливо рослини уразила махровість. Це вірусне захворювання, яке переносить бруньковий кліщ. Воно призводить до безпліддя смородини. Якщо рослина уражена, листя стає трилопатевим замість п’ятилопатевого, подовжується, набуває асиметричної форми та втрачає характерний смородиновий запах. Квітки під час цвітіння набувають фіолетового або брудного рожевого відтінку і засихають, не утворюючи зав’язі. Ягід або немає зовсім, або ростуть поодинокі потворні дрібні плоди. Вірус невиліковний. Якщо кущ захворів на махровість, єдиний вихід — повністю викорчувати його і спалити, щоб хвороба не перекинулася на сусідні рослини. На цьому місці саджати смородину знову не можна протягом кількох років.

А іноді причина низьких врожаїв криється в самому сорті. Тож закладаючи ягідник на майбутнє, обирайте сучасні великоплідні сорти. За умови правильного догляду стабільно тримають розмір ягоди завбільшки з добру вишню. Ми свого часу кілька разів так помилились. Одного разу купили кілька кущиків у жінки, яка продавала городину, але дуже вмовляла придбати задешево ще й смородину. На жаль, нічого путнього з них не виросло. А другого разу нас вмовили на ринку придбати цілий оберемок кущів, які вже трохи підв’яли, усього за 100 грн. Звісно, ми спокусились на ціну. Однак прижилося з того оберемку «аж» два кущі, та й ті, на жаль, були дуже кволі.

Це зайвий раз засвідчує, що купувати рослини потрібно тільки у добре перевірених продавців. І — не економити. Адже пам’ятаймо: дешева рибка — погана юшка.

Катерина ОКУНЬ.