Кабмін відповідним рішенням розширив можливість отримувати щомісячну грошову виплату в розмірі 50 тис. грн для захисників, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування, інформує Урядовий портал.

Виплату зможуть отримати також і поліцейські та представники служби цивільного захисту, котрі перебували в російському полоні. Право на виплату матимуть захисники, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво.