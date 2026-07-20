За ініціативи Міністерства розвитку громад і територій в Україні стартує проєкт з формування національних бригад відновлення. Відповідна постанова схвалена Кабміном, інформує Урядовий портал.

Бригади допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських атак, відновлювати критичну інфраструктуру та повертати людям світло, тепло і воду після обстрілів.

Ініціатива передбачає створення механізму, який дозволить залучати до аварійно-відновлювальних робіт кваліфікованих спеціалістів, техніку та необхідне обладнання з різних регіонів країни туди, де вони потрібні найбільше.

Формування національних бригад відновлення координуватиме АТ «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають необхідні компетенції та виконують аварійно-відновлювальні роботи, на підставі звернень таких підприємств.

Таке рішення стало відповіддю на виклики, з якими Україна стикається через постійні російські атаки.