У липні спостерігається сплеск активності морквяної мухи. Сама муха моркву не їсть, але вона відкладає біля кореневої шийки яйця, з яких вилуплюються личинки та прогризають всередині моркви ходи. Бадилля при цьому набуває червонувато-фіолетового або жовтого відтінку і в’яне, а морква стає гіркою і гниє. Для зимового зберігання такі коренеплоди вже непридатні. Крім моркви, муха часто вражає петрушку, селеру, пастернак, ріпу.

Шкідник любить вологу і тінь, тому особливо добре почувається на загущеній морквяній посадці, що заросла бур’янами. Найчастіше городники самі «запрошують» муху на грядку неправильними діями під час проріджування чи збору молодої моркви.

Що робити

Головне завдання в липні — перебити характерний морквяний аромат, на який злітаються комахи. Муха летить на запах свіжого бадилля. На період льоту мухи можна закрити грядку тонким агроволокном щільністю 17 або 23 г на кв.м. По краях щільно притисніть його до землі цеглою, дошками або присипте ґрунтом, щоб муха не підлізла. Світло, повітря і дощ через таке накриття чудово проходитимуть, а шкідник не зможе відкласти яйця.

Якщо проводите липневе проріджування, робіть це пізно ввечері, а вирвані рослини одразу забирайте з городу. Землю після проріджування обов’язково ущільніть і присипте попелом, тютюновим пилом або меленим перцем — це маскує запах моркви. Цей спосіб діє до першого сильного дощу, але під час льоту мухи він дуже ефективний.

Розведіть у 10 л води 2 ст.л. 10-відсоткового нашатирю та пролийте міжряддя. Різкий запах аміаку миттєво маскує грядку. До того ж це легке азотне підживлення, але в липні не зловживайте ним. Зарадить і дігтярна вода: ст.л. березового дьогтю на 10 л води. Щоб дьоготь розчинився, спочатку змішайте його з краплею рідкого мила. Цим розчином обприскують бадилля та землю навколо. Запах тримається довго і надійно відлякує комах. Також муха терпіти не може запах хвої. Можна купити в аптеці або садовому магазині рідкий хвойний концентрат і ретельно обприскати грядку. На допомогу прийдуть також біопрепарати та безпечні системні засоби. Не забувайте вчасно видаляти бур’яни. Вони загущують посадки і створюють оптимальні умови для розмноження мух.

Як правильно збирати моркву

Ніколи не висмикуйте моркву вдень на сонці. Коли ви пошкоджуєте бадилля, концентрація ефірних олій у повітрі стає дуже насиченою, і мухи злетяться з усіх сусідніх городів. Робіть це пізно ввечері або в похмуру, прохолодну погоду. Усі вирвані рослини одразу ж забирайте з грядки до найдрібніших корінців. Краще взагалі винести їх у компостну купу якомога далі від городу і присипати землею або утилізувати. При висмикуванні морквин у землі залишається отвір, що веде прямо до коріння сусідніх рослин. Муха обожнює відкладати яйця саме в такі пухкі місця. Тому після кожного збору обов’язково розпушіть землю, загорніть лунки і злегка ущільніть, а зверху присипте попелом.

Наступного року обов’язково садіть моркву за схемою: рядок моркви — рядок цибулі або часнику. Фітонциди цибулі ідеально захищають моркву від мухи, а запах моркви, своєю чергою, відганяє цибулеву муху. У липні, якщо цибуля росте поруч, можна злегка приминати її перо, щоб посилити захисний аромат. Личинки морквяної мухи можуть жити у ґрунті до 3–4 років і довше. Тому не висаджуйте моркву на те саме місце протягом цього часу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.