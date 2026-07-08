Дбайливий ґазда і сміття застосовує з користю, казала колись моя мама. І я теж намагаюсь цьому слідувати. Наприклад, зараз знаходжу застосування навіть пасинкам помідорів. Зокрема, готую засіб проти попелиці та гусениць. Для цього заповнюю відро пасинками приблизно на третину, заливаю теплою водою і даю настоятися 2–3 дні в теплому місці. Проціджую, розвожу чистою водою 1:3, додаю трохи рідкого або господарського мила й обприскую рослини по листю ввечері.

Запах бадилля неприємний для багатьох комах і навіть деяких гризунів. Тож зрізані пасинки можна підсушити на сонці та розкласти в міжряддях смородини, аґрусу чи під кущами капусти. Втім, якщо на листі є хоча б найменші ознаки фітофтори чи інших грибкових хвороб, такі пасинки краще спалити або вивезти за межі ділянки.

Відомо також, що пасинки можна укорінити. Ставлю їх у банку з водою, і вже за 5–7 днів вони наростять густу кореневу систему. Згодом маю повноцінні кущі.

А завдяки тому, що пасинки багаті на азот і мікроелементи, вони є ідеальною основою для зеленого добрива.

Світлана ГАЙДУКЕВИЧ. Івано-Франківська обл.