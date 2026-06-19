Перша соковита зелень є справжнім бенкетом для слимаків. Але оскільки вони активізуються вночі, боротьба з ними потребує хитрощів.

Слимаків неймовірно приваблює запах дріжджів та хмелю. Вкопайте біля рослин, які страждають найбільше, врівень із землею невеликі ємності. Це можуть бути пластикові склянки або обрізані пляшки. Налийте всередину трохи пива. Вже вранці вам залишиться тільки прибрати шкідників, які зібралися в пастці. А ще слимаки люблять кукурудзяне борошно або крупу, але їхній організм не здатний її перетравити — вона розбухає всередині. Насипте в скляну банку трохи борошна та покладіть її на бік на грядці. Слимаки заповзуть всередину за ласощами.

Тіло слимака дуже ніжне, тому він уникає поверхонь, які його дряпають або висушують. Навколо цінних рослин або по периметру грядки зробіть захисне кільце з товченої яєчної шкаралупи, деревного попелу, кавової гущі або річкового піску. Або ж розкладіть між грядками шматки дощок, лінолеуму, велике листя капусти чи навіть мокрі ганчірки. Коли шкідники сховаються під ними від сонця, ви зможете легко зібрати їх у цій схованці. А ще висаджуйте поруч із овочами часник, шавлію, розмарин або лаванду.

Найкращий час для збору слимаків — пізній вечір або ранній ранок, поки ще тримається роса.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.