Кущі помідорів потужні та яскраві, а зав’язі мало? На жаль, із такою ситуацією цьогоріч стикнулись чимало господарів. Однією з основних причин були погодні явища. Річ у тім, що пилок помідорів вкрай чутливий до температурного режиму. Так, якщо надворі занадто спекотно, він стає абсолютно стерильним. Квітка розпускається, але запилення не відбувається, і через кілька днів жовтіє та відпадає сама квітконіжка. А за низьких температур (особливо вночі) дозрівання пилку гальмується, він стає важким.
Якщо помідори ростуть у теплицях, слід обов’язково відкривати всі кватирки й двері для провітрювання, затіняти дах сіткою або білим агроволокном. У відкритому ґрунті під час спеки для зниження температури куща допомагає вечірнє освіжаюче обприскування чистою водою по листю.
А ще для того, щоб пилок легко висипався з пиляків і потрапляв на маточку, вологість повітря має бути в межах 50—70 відсотків. Щоб допомогти пилку звільнитися, щоранку, коли зійшла роса, але ще не почалася спека, злегка постукуйте по стеблах або шпалерах, щоб струсити пилок. Зокрема візьміть за звичку щоранку пройтися повз кущі та легенько струшувати квітучі кисті для механічного запилення. Ви побачите, як з квіток вилітає легка хмаринка пилку.
Буває, що рослина «жирує» через те, що їй дали забагато азотних добрив. У такому разі слід негайно припинити будь-які азотні підживлення та невідкладно дати фосфорно-калійне добриво. Це може бути витяжка з попелу або монофосфат калію. Також рослинам може не вистачати бору та калію. Тож дуже ефективним буде позакореневе обприскування розчином борної кислоти. Пропонуємо такий «липневий коктейль».
Розчиніть у склянці гарячої води 2 г борної кислоти, вилийте в 10 л чистої води і додайте туди 20-–25 крапель звичайного аптечного йоду. Обробіть цим розчином кущі по листю та квітах у вечірній час. Бор допоможе зберегти бутони, а йод захистить від перших проявів фітофтори, яка активізується у другій половині літа через нічні роси.
Можливо, невдача криється й у тому, що кущі посаджені занадто густо. Не забувайте протягом усього сезону регулярно пасинкувати помідори та поступово видаляти нижнє листя до тієї кисті, яка вже зав’язалася. Але не більше 2–-3 листків з куща на тиждень.
Попри розпал літа простір між кущами не пізно замульчувати. Якщо в липні земля пересихає до тріщин, а потім ви рясно її заливаєте — рослина зазнає колосального стресу і скидає квіти. Мульча згладить температурні коливання ґрунту і збереже вологу.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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