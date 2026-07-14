Кущі помідорів потужні та яскраві, а зав ’ язі мало? На жаль, і з тако ю ситуацією цьогоріч стикнулись чимало господарів. Однією з основних причин були погодні явища. Річ у тім, що пилок помідорів вкрай чутливий до температурного режиму. Так, якщо надворі занадто спекотно, він стає абсолютно стерильним. Квітка розпускається, але запилення не відбувається, і через кілька днів жовтіє та відпадає сама квітконіжка. А за низьких температур (особливо вночі) дозрівання пилку гальмується, він стає важким.

Якщо помідори ростуть у теплицях, слід обов ’ язково відкривати всі кватирки й двері для провітрювання, затіняти дах сіткою або білим агроволокном. У відкритому ґрунті під час спеки для зниження температури куща допомагає вечірнє освіжаюче обприскув ання чистою водою по листю .

А ще для того, щоб пилок легко висипався з пиляків і потрапляв на маточку, вологість повітря має бути в межах 50 — 70 відсотків. Щоб допомогти пилку звільнитися, щоранку, коли зійшла роса, але ще не почалася спека , злегка постукуйте по стеблах або шпалерах, щоб струсити пилок. Зокрема візьміть за звичку щоранку пройтися повз кущі та легенько стру шувати квітучі кисті для механічного запилення. Ви побачите, як з квіток вилітає легка хмаринка пилку.

Буває, що рослина «жирує» через те, що їй дали забагато азотних добрив. У такому разі слід негайно припинити будь-які азотні підживлення та невідкладно дати фосфорно-калійне добриво. Це може бути витяжка з попелу або монофосфат калію. Також рослинам може не вистачати бору та калію. Тож дуже ефективним буде позакореневе обприскування розчином борної кислоти. Пропонуємо такий «липневий коктейль».

Розчиніть у склянці гарячої води 2 г борної кислоти, вилийте в 10 л чистої води і додайте туди 20- – 25 крапель звичайного аптечного йоду. Обр обіть цим розчином кущі по листю та квітах у вечірній час. Бор допоможе зберегти бутони, а йод захистить від перших проявів фітофтори, яка активізується у другій половині літа через нічні роси.

Можливо, невдача криється й у тому, що кущі посаджені занадт о густо. Не забувайте протягом у сього сезону регулярно пасинкувати помідори та поступово видаляти нижнє листя до тієї кисті, яка вже зав ’ язалася. Але не більше 2 – -3 листків з куща на тиждень.

Попри розпал літа простір між кущами не пізно замульчувати. Якщо в липні земля пересихає до тріщин, а потім ви рясно її заливаєте — рослина зазнає колосального стресу і скидає квіти . Мульча згладить температурні коливання ґрунту і збереже вологу.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.