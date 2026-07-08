У розпал літа, коли температура повітря підіймається вище 28–30 градусів, а вологість падає, павутинний кліщ активізується. Це один з найпідступніших ворогів солодкого перцю. Через крихітні розміри його помічають уже тоді, коли листя вкривається дрібними жовтими цятками або з’являється характерне павутиння. Тому важливо орієнтуватися на перші «дзвіночки». Вас повинні насторожити «мармуровість» листя та втрата ним глянцю. Якщо перевернути листок, він здається припорошеним пилом, а крізь лупу можна помітити мікроскопічний рух. Якщо кліща вчасно не зупинити, перець починає скидати квіти та зав’язь, а листя жовтіє, засихає та закручується краями донизу. А от у дощове або прохолодне літо у відкритому ґрунті він майже не помітний.

На перці кліщ перебирається з бур’янів (особливо любить берізку польову та лободу), сусідніх культур (часто мігрує з баклажанів, які є його улюбленими ласощами, або огірків) або ж заноситься вітром на своїй же павутині.

Хімію на городі використовувати хочеться не завжди, тож як впоратися підручними засобами?

Настій часнику: подрібніть 500 г часнику, залийте 3 л води і настоюйте 5 днів у темному теплому місці. Потім процідіть. Для обприскування розбавте водою 1:10.

Настій лушпиння цибулі: наполовину заповніть відро лушпинням цибулі, залийте доверху гарячою водою і залиште на 2 доби. Процідіть і використовуйте без розведення.

Мильно-спиртовий розчин: на 1 л теплої води додайте 20–30 г рідкого господарського чи зеленого мила та 1 ст.л. спирту чи 2 ст.л. горілки. Цим розчином краще акуратно протерти листя губкою з обох боків, якщо кущів небагато, або ретельно обприскати нижню частину листя.

Настій гіркого перцю: 100 г подрібнених свіжих стручків гострого перцю або 30–40 г сухого порошку залийте 1 л води, прокип’ятіть годину на повільному вогні в закритій каструлі. Дайте настоятися добу, відіжміть. Розбавте водою 1:10 і додайте 40 г мила для прилипання.

Настій бадилля помідорів або картоплі: 1 кг свіжого бадилля подрібніть, залийте 10 л теплої води і залиште на добу. Процідіть, додайте трохи мила і відразу обприскуйте.

Важливо: кліщ живе і відкладає яйця на нижній стороні листка. Обприскувати кущі зверху майже марна справа. Потрібно направляти струмінь знизу вгору.

Народні методи потрібно застосовувати регулярно, оскільки вони не знищують яйця кліща. Тому знадобляться 3–4 обробки з інтервалом у 4–5 днів. Обприскуйте рано-вранці або ввечері після заходу сонця, щоб не спалити мокре листя.

Павутинний кліщ обожнює сухе повітря і спеку. Якщо вечорами акуратно дощувати перець чистою водою по листю, коли вже немає палючого сонця, це створить для нього нестерпні умови і стримає розмноження.

Якщо народні методи все ж не діють, важливо враховувати, що кліщ — це не комаха, а павукоподібне, тому звичайні інсектициди на нього не діють. Існують також біопрепарати проти кліща.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.