Дещо оновлено правила фінансування Програми медичних гарантій. У межах пакета «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» НСЗУ не оплачуватиме окремі ультразвукові дослідження суглобів і м’яких тканин верхніх та нижніх кінцівок, інформують у відомстві.

Зокрема, йдеться про УЗД:

— кисті або зап’ястка;

— передпліччя або ліктя;

— плеча або надпліччя;

— стегна;

— сідниць;

— коліна;

— гомілки;

— гомілковостопного суглоба або стопи;

— окремих інших анатомічних ділянок.

Чому відбулися такі зміни?

Програма медичних гарантій передбачає оплату тих медичних послуг, результати яких безпосередньо впливають на встановлення діагнозу, вибір тактики лікування та подальший маршрут пацієнта. Саме на цьому принципі клінічної доцільності ґрунтується підхід НСЗУ до оплати медичних послуг.

Для частини ультразвукових досліджень суглобів і м’яких тканин клінічна цінність може суттєво відрізнятися залежно від конкретної ситуації, а їхні результати не завжди є визначальними для ухвалення клінічних рішень. Тому такі дослідження виключені з переліку послуг, які оплачують у межах зазначеного пакета.

Водночас це не означає, що пацієнти не зможуть пройти такі обстеження за медичними показаннями. Як і раніше, рішення про необхідність того чи іншого виду діагностики ухвалює лікар, виходячи зі стану пацієнта, симптомів і клінічної ситуації.

Важливо розуміти: зміни стосуються механізму оплати окремих досліджень у межах конкретного пакета Програми медичних гарантій. Вони не є забороною на проведення відповідних ультразвукових обстежень і не обмежують право лікаря обирати необхідні методи діагностики для пацієнта.