«Укрзалізниця» впровадила оновлений літній графік руху поїздів із 28 червня 2026 року. Додано 12 нових рейсів, розширено маршрути до гірських станцій (Рахів, Ясіня) та збільшено частоту курсування найпопулярніших поїздів.

Зокрема:

— поїзд №55/56 Київ — Рахів курсуватиме щоденно (замість через день);

— потяг «Сакура» буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку. Із Києва відправлятиметься о 23:28 (замість 17:41). Зворотний рейс прибуватиме до столиці о 6:09 (замість 9:58);

— до станції Ясіня подовжено маршрут потяга №137/138 Київ — Ясіня (замість Київ — Івано-Франківськ).

Актуальний розклад із точними годинами відправлення, маршрутами та наявністю місць зручно перевіряти через цифрові канали:

— мобільний застосунок «Укрзалізниці» (доступний для iOS та Android);

— офіційний вебпортал УЗ «Веземо»;

— розділ «Розклад руху» на головному сайті компанії.

Зверніть увагу, що продаж квитків на більшість внутрішніх рейсів відкривається за 20 днів до дати відправлення о 8 год.