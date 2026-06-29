Запаморочення — один із найчастіших симптомів, і більшість людей хоча б раз відчували цей неприємний стан. Найтиповіша причина — раптовий перепад артеріального тиску. Коли людина різко підводиться з ліжка або встає після тривалого сидіння, судини просто не встигають звузитися й підняти тиск у голові. Мозок на кілька секунд отримує менше крові, і з’являється відчуття легкої «порожнечи» або хиткості. Часто цьому сприяє й банальне зневоднення: коли організм не має достатньо рідини, об’єм крові зменшується, і симптоми проявляються частіше.

Також запаморочення виникає при емоційній напрузі, перепрацюванні або нестачі сну. Якщо симптом трапляється зрідка, достатньо вставати повільніше, пити воду та робити короткі перерви. Але якщо запаморочення супроводжується нудотою, слабкістю або триває довго, варто звернути увагу на рівень тиску та стан серцево-судинної системи й звернутися до лікарів.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.