Кожна господиня має свій рецепт, як зберегти щавель, щоб узимку поласувати смачним зеленим борщем. Пропонуємо ще один вам у записничок. У щавлі міститься велика кількість природної щавлевої кислоти, яка сама по собі є чудовим консервантом. Тому для консервації щавлю не потрібні ані оцет, ані аспірин, ані навіть сіль.
- щавель
- вода
Підготувати банки (можна взяти невеликі, щоб були тільки на каструльку борщу), помити гарячою водою із содою, ошпарити кип’ятком.
Щавель гарно промити в декількох водах, дати трішки обсохнути та нарізати. Наповнити ним баночки, але не утрамбовувати. Залити холодною водою, не кип’яченою, під самий верх. Закрити кришками і зберігати в прохолодному місці (холодильник або погріб). Спробуйте!
Леся БУШМА.
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