Кожна господиня має свій рецепт, як зберегти щавель, щоб узимку поласувати смачним зеленим борщем. Пропонуємо ще один вам у записничок. У щавлі міститься велика кількість природної щавлевої кислоти, яка сама по собі є чудовим консервантом. Тому для консервації щавлю не потрібні ані оцет, ані аспірин, ані навіть сіль.

щавель

вода

Підготувати банки (можна взяти невеликі, щоб були тільки на каструльку борщу), помити гарячою водою із содою, ошпарити кип’ятком.

Щавель гарно промити в декількох водах, дати трішки обсохнути та нарізати. Наповнити ним баночки, але не утрамбовувати. Залити холодною водою, не кип’яченою, під самий верх. Закрити кришками і зберігати в прохолодному місці (холодильник або погріб). Спробуйте!

Леся БУШМА.