У час війни тисячі українців стикаються з втратою, пошкодженням або псуванням документів на нерухомість. Мін’юст наголошує: навіть за відсутності паперового документа ваше право власності на квартиру чи будинок залишається чинним. Відомості про таке майно зберігаються в архівній складовій Державного реєстру прав або на паперових носіях у Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

За загальним правилом у разі втрати документів необхідно отримувати їхні дублікати в органах, що їх видавали (нотаріуси, міськради тощо). Проте в умовах війни це часто стає неможливим через релокацію або знищення архівів. Саме тому діє альтернативний спрощений механізм: якщо право на майно було зареєстроване до 2013 року, провести реєстрацію в Державному реєстрі прав можна на підставі архівних відомостей ДРРП або відомостей БТІ.

* Як діяти власнику

Підготуйте наявні документи та зверніться до державного реєстратора.

Зверніться особисто або через уповноваженого представника до державного реєстратора (у ЦНАП) або до нотаріуса. З собою необхідно мати:

— паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП);

— заяву про державну реєстрацію прав (формується на місці);

— будь-які збережені копії втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа (за наявності) або відомості про нього.

Врахуйте правила територіальності.

Загальне правило: звертатися потрібно до реєстратора чи нотаріуса в межах тієї області, де розташована ваша нерухомість.

Виняток для тимчасово окупованих територій: якщо ваше майно розташоване в АР Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях або м.Севастополь — можете звернутися до будь-якого реєстратора чи нотаріуса на території України, незалежно від місцезнаходження майна.

Очікуйте на перевірку даних.

Державний реєстратор самостійно перевірить відомості електронних архівів (ДРРП) або направить запит до відповідного БТІ. Працівники БТІ підтвердять наявність права власності на основі своїх реєстрових книг, і реєстратор внесе відомості про ваше майно до Державного реєстру речових прав.

* Якщо архів БТІ знищено або перебуває в тимчасовій окупації.

Якщо реєстрація до 2013 року була лише на паперах у БТІ, а сам фізичний архів знищено або він перебуває на ТОТ (через що підтвердити право неможливо), власник має право звернутися до суду для захисту та визнання свого права власності. Судове рішення в такому разі стане підставою для внесення відомостей про майно в Державний реєстр речових прав.

* Не чекайте критичного моменту

Мін’юст рекомендує всім громадянам, чиє право власності на житло було набуте до 2013 року, не чекати критичного моменту та внести відомості про своє майно до Державного реєстру речових прав уже зараз.

Чому це необхідно?

Захист від наслідків війни: паперові документи , старі свідоцтва про приватизацію та архівні книги БТІ можуть бути фізично знищені під час обстрілів чи пожеж. Електронний реєстр захищений від фізичного руйнування, дані в ньому надійно зашифровані. Швидке оформлення допомоги «єВідновлення»: наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані права на майно є обов’язковою та невід’ємною умовою для подачі заяви на державну грошову компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло. Якщо ваше житло постраждає, а даних у ДРРП не буде — ви втратите дорогоцінний час на внесення майна в реєстр замість того, щоб максимально швидко отримати допомогу на відбудову.

Якщо ваше право на майно виникло та оформлене до 2013 року, внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється безоплатно.