Заготівля липового цвіту в домашніх умовах — це простий процес, який складається з чотирьох ключових кроків: збору, сушіння, сортування та зберігання. Дотримання правильної технології допоможе зберегти максимум цілющих властивостей, вітамінів і неповторний медовий аромат.

Коли, як та де збирати

Збирайте цвіт у середині літа, коли розпустилася більша частина квіток, але ще є бутони. Найкращий час — сухий сонячний день, з 10 до 16 год., коли повністю зійшла роса.

Квіти обривають вручну разом із довгим світлим листочком-приквітком. Не використовуйте ножиці.

Збирайте липу лише в екологічно чистих зонах — парках, лісах або селах. Уникайте дерев поблизу жвавих трас і промислових підприємств.

Сушіння

Розкладіть цвіт тонким шаром (до 1–2 см) на папері або чистій тканині. Використовуйте тільки натуральні матеріали.

Сушіть у сухому, темному та добре провітрюваному приміщенні. Уникайте прямих сонячних променів, інакше сировина втратить колір та ефірні олії.

Можна використовувати спеціальну електросушарку. Встановіть температуру в межах 40–50 градусів.

Сировину вважають готовою, коли квіти легко ламаються, а листочки та черешки стають крихкими. Процес зазвичай займає від 3 до 5 днів.

Сортування та зберігання

Перш ніж відправити цвіт на зберігання, переберіть його: викиньте потемнілі чи зіпсовані квіти, а також випадкове сміття.

Пересипте висушений цвіт у паперові пакети, тканинні мішечки або скляні банки з кришкою. Не використовуйте пластикові контейнери, оскільки сировина має «дихати».

Зберігайте в сухому, темному та прохолодному місці.

У сушеному вигляді корисні властивості зберігаються до 2 років.