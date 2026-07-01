Головне завдання місяця — полив

Достатнє зволоження у липневу спеку — це питання виживання для більшості городніх культур. Поливають грядки рано-вранці або ввечері, коли сонце вже сідає. Краплі води на листі під яскравим сонцем працюють як лінзи й можуть спричинити сильні опіки. Огірки, помідори, перці та баклажани не люблять холодної води зі свердловини. Вода для них має відстоятися й прогрітися на сонці. Краще поливати рідше, але щедро, щоб волога дійшла до коріння, ніж щодня злегка змочувати лише верхній шар ґрунту.

Якщо ще не замульчували грядки, липень — ідеальний час це зробити. Товстий шар мульчі довше утримує вологу в ґрунті, захищає кореневу систему від перегріву, стримує ріст бур’янів і позбавляє від необхідності постійного розпушування.

Помідори, перці й баклажани в липні перебувають у фазі активного плодоношення, тому потребують особливої уваги. На помідорах продовжують регулярно видаляти пасинки та обривають нижнє листя до першої китиці з плодами. Це покращить вентиляцію куща й захистить від фітофтори. Важкі китиці помідорів, баклажанів і перців підв’язують до опор, щоб стебла не зламалися під вагою врожаю.

Дуже швидко в липні ростуть огірки. Зеленці збирають кожні 1–2 дні. Якщо залишати перезрілі плоди, кущ уповільнює формування нової зав’язі. А щоб плодоносили довше, їх підживлюють. Хорошою поживою буде зелене добриво зі збродженої трави. Особливо спекотними днями городину захищають від палючого сонця накриттям із агроволокна чи старого тюлю.

У липні ще тривають нові посіви. На грядках, що звільнилися після ранньої картоплі, зелені або редиски, можна посіяти кріп, петрушку, шпинат, руколу, кінзу, листовий салат, скоростиглі сорти огірків, редис, чорну редьку для зимового зберігання. Якщо грядка відпочиватиме до весни, хорошою ідеєю буде засіяти її гірчицею, фацелією або люпином. Вони оздоровлять і збагатять ґрунт азотом.

Не дрімають о цій порі і шкідники. Проти попелиці зарадить обприскування розчином господарського чи рідкого мила з додаванням попелу або настою часнику. Проти слимаків увечері розставляють пастки, а зранку збирають їх під пастками.

Сад тішить першими плодами

У липні в саду починається активне плодоношення. Відплодоносила черешня, вишня, натомість підійшли ранні яблука. У липневу спеку дерева гостро потребують вологи. Поливати потрібно щедро. Для дорослих знадобиться до 100 л води. На одне молоде дерево потрібно близько 30–50 л. Із ягідників особливо чутливі до посухи в липні смородина, аґрус та малина. Якщо їм бракуватиме води, ягоди виростуть дрібними й кислими, а частина зав’язі взагалі обсиплеться. Щоб не носити воду щодня, обов’язково вкрийте землю навколо стовбурів товстим шаром мульчі.

Липень — ідеальний час для так званої «зеленої обрізки» (пінцирування). На деревах зараз активно ростуть вовчки. Вони не дають плодів, але забирають у дерева безліч сил і сильно затінюють крону. Вирізайте їх при самій основі. На винограднику в липні потрібно регулярно пасинкувати лозу, видаляти зайві вуса та прищипувати верхівки плодоносних пагонів, щоб енергія йшла на наливання ягід, а не на ріст куща. Для цього над другим гроном залишають 6–8 листків. Також проводять потужне оброблення. Використовують бакові суміші, наприклад, поєднання препаратів проти мілдью та проти оїдіуму.

Щоб гілки не зламались під вагою плодів, заздалегідь підставте під них дерев’яні рогатини-підпірки (чатали), підклавши під кору м’яку тканину.

Із липня повністю виключають азотні добрива. Вони стимулюють ріст нової зелені, яка не встигне здерев’яніти до зими й просто вимерзне. Натомість саду потрібні калій та фосфор. Чудово підійде настій деревного попелу або готові фосфорно-калійні мінеральні добрива.

Щодня збирайте та виносьте за межі саду гнилі та червиві плоди, що впали з дерев. Це зупинить поширення плодової гнилі, моніліозу та плодожерки. Оновіть або встановіть на стовбурах дерев клейкі ловчі пояси. Вони не підпустять мурах, які розносять попелицю, та гусениць до плодів. На суничнику, попри те, що ягода вже відплодоносила, також не припиняються роботи. На кущах видаліть старе, сухе та хворе листя, обріжте зайві вуса. Підгодуйте грядку, розпушіть землю і добре полийте, адже зараз полуниця закладає бруньки для наступного літа.

Для пишного цвітіння — фосфорно-калійні добрива

Квітник у липні має особливо яскравий та розкішний вигляд. Проте, як і сад чи город, у розпал літа декоративні рослини страждають від палючого сонця та посухи. Щоб квіти не відцвітали занадто швидко, а клумба залишалася охайною та свіжою до самої осені, квітник регулярно поливають. Як і на решті ділянки, зволожують виключно рано-вранці або пізно ввечері. Вода, що потрапила на листя та пелюстки під яскравим сонцем, може залишити опіки й зіпсувати зовнішній вигляд квітів. Особливо багато води зараз потребують гортензії, жоржини, флокси та троянди. Квіти також люблять ковдри з мульчі.

Регулярно зрізайте квіти, які вже відцвіли. Для таких рослин, як троянди, петунії, дельфініуми, люпин та шавлія, літня обрізка зів’ялих суцвіть стимулює повторне цвітіння наприкінці літа або восени. Для яскравого та тривалого цвітіння використовуйте фосфорно-калійні добрива. Це може були монофосфат калію: 10–15 г (приблизно ст.л. без гірки) на 10 л води. Або на цю ж кількість води 15–20 г подвійного суперфосфату + 15 г сульфату калію (сірчанокислого калію). Ніколи не вносьте добрива по сухій землі, щоб не спалити коріння. Спочатку щедро полийте квітник звичайною водою, а вже потім підливайте розчин з добривами, приблизно по 0,5–2 л під кущ.

Якщо не зробили цього в червні, на початку липня обов’язково викопайте цибулини тюльпанів та гіацинтів, коли їхнє листя повністю пожовтіє. Просушіть у тіні та відправте на зберігання до осінньої посадки. Липень — ідеальний місяць для поділу та пересадки бородатих ірисів. Робити це варто кожні 3–4 роки, коли кущі занадто розростаються й починають гірше цвісти. Для ірисів найкраще підходить сонячна, захищена від вітру ділянка з легким, добре дренованим ґрунтом, де немає застою води.

Мальви, дельфініуми, гладіолуси, жоржини потребують надійної підтримки. Деякі квіти, як-от флокси, дельфініуми та троянди, влітку часто уражує борошниста роса. Також у липні на квітах активізується попелиця та павутинний кліщ. Регулярно оглядайте зворотний бік листя та обробляйте рослини мильним розчином, настоєм тютюну або біопрепаратами.

Катерина ОКУНЬ.