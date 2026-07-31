Свого часу придбала дві строкатолисті садові юки. Рослини були дуже гарні, але повільно росли і зовсім не розмножувались. Одну юку мені довелося кілька разів пересадити, і ось тут помітила, що вона хоча й відставала у рості, але пустила поруч три молоді рослинки. А та, що постійно росла на одному місці, так і була зовсім одинока. Я зацікавилася цим питанням, і ось що з’ясувала.

Строкатолисті юки ростуть значно повільніше за своїх повністю зелених родичок. А якщо рослина не поспішає давати потомство, існують способи стимулювати її до цього.

Одним з таких є легке травмування. Річ у тім, що юка утворює нові розетки зі сплячих бруньок, розташованих на кореневищі. У природі вони прокидаються, коли рослина відчуває загрозу або пошкодження. Тож зробіть так. На відстані приблизно 15–20 см від рослини вертикально застроміть лопату в землю на глибину близько 10–15 см, ніби злегка підрізаючи коріння з одного або двох боків. Рослина «подумає», що її пошкоджено, і це стимулює ріст бруньок.

Та іноді бруньки не можуть прорости, бо їм заважає сухий ґрунт або ж основа занадто оголена. Очистіть нижню частину юки від сухого листя, що щільно облягає стовбур біля землі. Злегка розпушіть ґрунт навколо та підсипте до основи куща 3–5 см пухкої поживної суміші. Це також стимулює утворення діток.

Юка майже завжди дає багато діток після того, як відцвіте. Втім, якщо ваша рослина ще жодного разу не цвіла, підштовхніть її до цього. Забезпечте максимально сонячне місце та підживлюйте добривами з високим вмістом фосфору та калію.

Коли дітки нарешті з’являться, не поспішайте їх відсаджувати. Дайте молодій рослині підрости поруч із «мамою» хоча б до наступної весни, поки на її листі з’явиться чітка зелена смуга і вона сформує власне коріння.

Катерина ОКУНЬ.