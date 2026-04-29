Навесні квітникарочки поспішають прикрасити свої клумби новими сортами троянд. А щоб приживання було успішним, потрібно уникнути таких помилок.

Висаджування у тіні. Такі кущі витягуватимуться, хворітимуть на борошнисту росу, цвістимуть дуже слабко або ж не цвістимуть взагалі. Що робити: висаджувати на гарно освітленому місці, де буде щонайменше 6 год. прямого сонця. Але: якщо садите троянду навесні, перший тиждень обов’язково притініть її агроволокном або папером, щоб яскраве сонце не обпекло бруньки. Неправильне заглиблення. Якщо залишити місце щеплення над землею — воно може замерзнути взимку або дати дику порость. Сильне заглиблення теж небажане, оскільки може спричинити загнивання коренів і загибель куща. Що робити? Оптимально заглиблювати місце щеплення на 3–5 см, для в’юнких сортів — до 8–10 см. Після посадки підгорніть кущ ґрунтом на висоту близько 10–15 см. Висаджування у бідний ґрунт. Поживні речовини рослинам потрібні так само, як людям вітаміни. Висаджування у бідний ґрунт спричинить повільний ріст і хвороби. Трояндам потрібна земля з нейтральною кислотністю, пухка та поживна. Що робити? Збіднені ділянки при посадці треба особливо ретельно заправляти компостом, перегноєм і добривами. Надалі — регулярно підживлювати кущі. Особливо троянди люблять калій. Недотримання сівозміни. Не можна садити нову троянду на місце, де протягом останніх 5–10 років росла стара. Земля там виснажена і може містити специфічні патогени. Що робити? Найкращими попередниками є сидерати (гірчиця, редька олійна, фацелія), бобові, цибуля та часник, чорнобривці, настурція, календула, багаторічні трави. Відмова від замочування. Кущі з підсушеними корінцями погано приживаються або й взагалі можуть не прижитись. Що робити? Саджанці з відкритою кореневою системою перед посадкою обов’язково треба замочити у воді на 6–12 год. Пошкоджені, хворі та зламані корені підрізають. Занадто тісна яма. Коріння не повинно загинатися вгору або бути скупченим. Що робити? Яма має бути вдвічі більшою за кореневу грудку. Повітряні кишені. Якщо погано утрамбувати землю після посадки, навколо коренів залишаться порожнечі, через які вони підсихають. Що робити? Утрамбувати пристовбурне коло держаком лопати. Відмова від обрізування. Що робити? Після посадки кущ треба вкоротити, щоб вирівняти баланс між корінням і надземною частиною. Загущена посадка. Бажання використати кожен вільний сантиметр площі призводить до поганого провітрювання та грибкових хвороб. Що робити? Дотримуйтесь дистанції згідно з вимогами до конкретного сорту. Між мініатюрними трояндами достатньо залишати 30–40 см, між чайно-гібридними — 50–60 см, між парковими 80–150 см, між в’юнкими — 1,5–2,5 м. Недостатній полив. Трояндам потрібне помірне зволоження, водночас вони вкрай негативно реагують на надмірну вологу, зокрема на близьке залягання ґрунтових вод. Що робити? Навіть якщо йде дощ, щойно посаджену троянду треба рясно залити водою, щоб земля щільно прилягла до коріння.

Купуйте садивний матеріал лише в перевірених продавців. Неякісні саджанці погано ростимуть і цвістимуть, навіть якщо все зробите правильно.

Катерина ОКУНЬ.