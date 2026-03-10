До свята весни жінки нерідко отримують від чоловіків цибулинні квіти у горщиках. Це дійсно прекрасний подарунок. Адже на клумбах наші багаторічники в цей час лише подумують про те, щоб прокидатись. Натомість тюльпани, гіацинти та нарциси у вазонах вже радують цвітінням.

А щоб такі квіти швидко не зів’яли, їх обов’язково потрібно розмістити у прохолоді. Найкраща температура для них — 12–16 градусів. Тримайте горщик подалі від батарей та обігрівачів. Крім того, квіти люблять яскраве, але розсіяне світло. Важливий також правильний полив. Ґрунт має бути постійно злегка вологим, але не перезволоженим. Якщо в кімнаті дуже сухо, поставте поруч посудину з водою, але самі квіти не обприскуйте.

Та найважливіше, що навіть після того, як цибулинні в горщиках відцвітуть, їх не викидають. Щойно зів’януть, у них зрізають квітконоси. А от листя не чіпають — воно має пожовтіти природним шляхом. Саме через листя цибулина набиратиметься сил на наступний рік. Вазони продовжують злегка поливати.

Коли листя повністю висохне, а це буде десь у травні, дістаньте цибулини з горщика, очистіть від землі та підсушіть. Далі покладіть у картонну коробку або паперовий пакет і тримайте до осені в сухому темному місці. У вересні–жовтні висадіть ці цибулини на дачі або на клумбі біля будинку на глибину приблизно 3-х діаметрів самої цибулини. Наступної весни вони знову проростуть і розквітнуть уже у своєму природному ритмі. Якщо ж не зацвітуть — не засмучуйтесь: цибулини після вигонки дуже виснажені, тому наступного року вони можуть дати лише листя. Тож можливо, їм просто треба відпочити.

Катерина ОКУНЬ.