Насіння огірків на розсаду відразу висаджують у окремі горщики. Чому?

Корені огірка дуже ніжні й тонкі, вони надзвичайно болюче реагують на пікірування. Якщо при пересадці із загального ящика корінець хоча б трішки пошкодиться, рослина зупиниться в рості або й взагалі загине. Тож огірок в окремому стаканчику за врожайністю випереджає «травмованого» сусіда на кілька тижнів. При пересадці огірків, висаджених окремо, ми виконуємо не пересадку, а перевалку. Тобто виймаємо цілу грудку землі, не оголюючи коріння. Тому рослина майже не помічає, що її перемістили в ґрунт.

Крім того, якщо в загальному ящику одна рослина захворіє, інфекція через спільний ґрунт миттєво пошириться на всі сіянці. Тоді як окремий стаканчик — це своєрідний захист для кожного огірка.

Важливо! Огірки ростуть дуже швидко. Оптимальний вік розсади для висадки в ґрунт — 20–25 днів, коли є 2–3 справжні листки. Тому висівати насіння огірків на розсаду поспішати точно не варто.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.