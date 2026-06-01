Про користь деревного попелу відомо всім. Водночас велике значення має його склад. Тож який попіл найцінніший?

Чим твердіша деревина, тим більше в ній поживних речовин. Справжнім лідером за цим показником є береза. Березовий попіл містить понад 14 відсотків калію, близько 7 — фосфору та до 35 — кальцію. У дубі та клені багато кальцію, що чудово допомагає розкислювати ґрунт. Рекордсменами за вмістом поживних елементів є також солома та трава. Першість за наявністю калію належить попелу соняшника та гречки (до 30–35 відсотків). Це найкраще підживлення для картоплі, помідорів і кабачків. Житня та пшенична солома містять багато фосфору, необхідного для розвитку кореневої системи.

Має значення і вік дерева. У молодій деревині концентрація поживних речовин значно вища, ніж у старій. Тому, приміром, попіл від спалювання обрізаних навесні гілок саду буде кориснішим, ніж попіл від старих товстих дров.

Що не вважається цінним і навіть є шкідливим

Попіл від хвойних порід. Він містить мало корисних речовин і часто має багато смол.

Кам’яне вугілля. Його попіл практично не містить калію чи фосфору, натомість може містити важкі метали та сірку.

Фарбоване дерево або ДСП. Це отрута для ґрунту через вміст клею та хімікатів.

Важливо! Попіл — це лужне добриво. Його не можна вносити під рослини, які люблять кислий ґрунт. Це лохина, рододендрони, азалії, хвойні. До того ж попіл не варто змішувати з азотними добривами (свіжий гній, сечовина), бо вони взаємно нейтралізуються.

А яка норма внесення?

Якщо необхідно просто збагатити ґрунт поживними речовинами, орієнтуйтеся на середню норму: 100–200 г на кв.м. Це приблизно 1–2 склянки.

На піщаних ґрунтах краще вносити менше, але частіше (близько 70–100 г на кв.м), бо калій з піску швидко вимивається. На важких глинистих дозу можна збільшити до 200–300 г на кв.м. Під перекопування восени та навесні вносять 1–2 склянки на кв.м. А в лунку при посадці розсади помідорів, перцю чи капусти додають 1–2 столові ложки попелу, обов’язково перемішуючи його із землею, щоб не обпекти коріння. Для рідкого підживлення розчиніть склянку попелу в 10 літрах води. Дайте настоятися добу і поливайте рослини під корінь. Це найшвидший спосіб доставити калій до плодів.

До записничка!

Столова ложка попелу — приблизно 6–10 г.

Гранована склянка (200 мл) — приблизно 100 г.

Півлітрова банка — приблизно 250 г.

Попіл обов’язкого має бути сухим. Якщо він намокне під дощем, то втратить майже весь калій.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.