На щойно висаджену на грядках розсаду чатує безліч небезпек. Як їх уникнути? Адже навіть ідеальна розсада може загинути за лічені дні, якщо у перші два тижні припуститися помилок. Ось 10 головних небезпек, на які варто зважати.

Повторні заморозки.

Це найпідступніша небезпека травня. Навіть якщо вдень 20 градусів, вночі температура може впасти до мінуса. Тоді рослини чорніють і гинуть за одну ніч. Підготуйтесь до цього заздалегідь, а відтак завжди майте напоготові агроволокно або пластикові пляшки для накриття.

Сонячні опіки.

Висаджування рослин у сонячний полудень — фатальна помилка. Листя ще не звикло до прямого ультрафіолету, а тому під сонцем вкривається білими плямами. Через це рослинам знадобиться тривалий час на відновлення. Якщо опік сильний, сіянець може навіть загинути. Тож висаджуйте розсаду лише ввечері або в похмуру погоду. Перші 2–3 дні притіняйте рослини.

Низька температура ґрунту.

Повітря може бути теплим, але якщо земля прогріта нижче ніж на 10–12 градусів, рослина страждає.

Полив крижаною водою.

Холодна вода — шок для рослин. Такий полив може призвести до зупинки їх розвитку на 1–2 тижні або кореневої гнилі.

Заглиблення.

Якщо помідори люблять заглиблення, то для інших культур воно може бути згубним. Так, заглиблювати кореневу шийку перцю, баклажанів або полуниці (сердечко) не можна. Це може спричинити загнивання стебла.

Надлишок добрив у лунці.

Бажання підживити рослину «від душі» може спричинити опіки молодих коренів. Тому при посадці важливо ретельно перемішати добрива із землею і відділити від коріння шаром чистого ґрунту.

Протяги.

Тендітні стебла розсади, яка до того росла в «домашніх» умовах, легко ламаються під поривами вітру. Тож перший час захищайте її вітрозахисними екранами або тимчасовими дугами з накриттям.

Ведмедка та личинки хруща.

Ці шкідники обожнюють свіжовисаджену розсаду, перегризаючи під землею стебло. Використовуйте спеціальні гранули від шкідників при посадці або «комірці» з пластикових пляшок.

Відсутність мульчування.

Одразу після посадки замульчуйте землю навколо стебел сіном, соломою або перегноєм.

Полив по листю.

Краплі води на сонці працюють як маленькі лінзи, через які на листі можуть утворюватись опіки. Тому поливи варто здійснювати тільки під корінь.

Катерина ОКУНЬ.