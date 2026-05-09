На щойно висаджену на грядках розсаду чатує безліч небезпек. Як їх уникнути? Адже навіть ідеальна розсада може загинути за лічені дні, якщо у перші два тижні припуститися помилок. Ось 10 головних небезпек, на які варто зважати.
- Повторні заморозки.
Це найпідступніша небезпека травня. Навіть якщо вдень 20 градусів, вночі температура може впасти до мінуса. Тоді рослини чорніють і гинуть за одну ніч. Підготуйтесь до цього заздалегідь, а відтак завжди майте напоготові агроволокно або пластикові пляшки для накриття.
- Сонячні опіки.
Висаджування рослин у сонячний полудень — фатальна помилка. Листя ще не звикло до прямого ультрафіолету, а тому під сонцем вкривається білими плямами. Через це рослинам знадобиться тривалий час на відновлення. Якщо опік сильний, сіянець може навіть загинути. Тож висаджуйте розсаду лише ввечері або в похмуру погоду. Перші 2–3 дні притіняйте рослини.
- Низька температура ґрунту.
Повітря може бути теплим, але якщо земля прогріта нижче ніж на 10–12 градусів, рослина страждає.
- Полив крижаною водою.
Холодна вода — шок для рослин. Такий полив може призвести до зупинки їх розвитку на 1–2 тижні або кореневої гнилі.
- Заглиблення.
Якщо помідори люблять заглиблення, то для інших культур воно може бути згубним. Так, заглиблювати кореневу шийку перцю, баклажанів або полуниці (сердечко) не можна. Це може спричинити загнивання стебла.
- Надлишок добрив у лунці.
Бажання підживити рослину «від душі» може спричинити опіки молодих коренів. Тому при посадці важливо ретельно перемішати добрива із землею і відділити від коріння шаром чистого ґрунту.
- Протяги.
Тендітні стебла розсади, яка до того росла в «домашніх» умовах, легко ламаються під поривами вітру. Тож перший час захищайте її вітрозахисними екранами або тимчасовими дугами з накриттям.
- Ведмедка та личинки хруща.
Ці шкідники обожнюють свіжовисаджену розсаду, перегризаючи під землею стебло. Використовуйте спеціальні гранули від шкідників при посадці або «комірці» з пластикових пляшок.
- Відсутність мульчування.
Одразу після посадки замульчуйте землю навколо стебел сіном, соломою або перегноєм.
- Полив по листю.
Краплі води на сонці працюють як маленькі лінзи, через які на листі можуть утворюватись опіки. Тому поливи варто здійснювати тільки під корінь.
Катерина ОКУНЬ.
Залишити відповідь