Відомо, що хорошим стимулятором росту рослин є медова вода, у якій замочують насіння перед посівом. Та є ще один продукт бджільництва, про який чомусь згадують значно рідше, але це справжній помічник господаря: прополіс.

Завдяки потужним бактерицидним і фунгіцидним властивостям він ефективно знищує патогени. Ба більше, прополіс одночасно діє як природний стимулятор росту. Він містить смоли, ефірні олії та вітаміни, які допомагають насінню швидше прокинутися.

Для обробки насіння найкраще підійде вже готова спиртова настоянка. Візьміть 1 ст.л. аптечної настоянки та розведіть у склянці теплої відстояної води. Помістіть насіння в марлевий мішечок, занурте у розчин і залиште на 2–4 год. Для тугосхожого насіння, такого як морква, петрушка чи кріп, час можна збільшити до 6 год. — прополіс допоможе розчинити ефірні олії, що заважають проростанню. Після замочування насіння не потрібно промивати. Просто злегка просушіть на паперовому рушнику до сипкого стану та одразу висівайте в ґрунт.

Рослини з обробленого в такий спосіб насіння зазвичай менше хворіють.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.