Якщо вас стали систематично турбувати неприємні відчуття під час ковтання їжі, не заспокоюйте себе, що це просто «сухом’ятка», а відвідайте лікаря, щоб виключити дисфагію. «Порадниця» розібралась, що це за стан і чим він небезпечний.

Частіше розвивається у пацієнтів 60+

— Дисфагія — це стійкий або періодичний розлад ковтання, при якому порушується проходження їжі, рідин або слини з порожнини рота в шлунок, — пояснює лікарка-отоларинголог Ірина КІЦ (на фото). — При цьому людина відчуває дискомфорт і застрягання «грудки» в горлі або стравоході. Дисфагія — це не самостійне захворювання, а симптом, який часто супроводжує патології нервової системи, ЛОР-органів або шлунково-кишкового тракту.

Розлади ковтання можуть розвинутися в будь-якому віці, але частіше зустрічаються у пацієнтів старше 60 років, особливо після перенесених неврологічних захворювань або операцій.

Небезпека цього стану полягає не тільки в дискомфорті під час їжі та пиття. При прогресуванні дисфагії порушується процес повноцінного харчування, підвищується ризик зневоднення, а також потрапляння їжі та рідини в дихальні шляхи. Тому при появі постійної проблеми з ковтанням важливо знайти й усунути причину її виникнення.

Як це працює

Механізм розвитку дисфагії пов’язаний із втратою злагодженості між м’язами та нервовою регуляцією. У нормі ковтання — багатоетапний процес, де кожна структура включається в чітко визначений момент. Їжа обробляється в порожнині рота, потім направляється через глотку в стравохід, після чого хвилеподібні скорочення просувають її до шлунка. Порушення на будь-якому з цих рівнів призводить до збою всієї системи.

При наявності фізичної перешкоди їжа стикається зі звуженою ділянкою й не може вільно просуватися вперед. Якщо ж причина — в порушенні нервового контролю, м’язові скорочення стають хаотичними або ослабленими. В результаті харчова грудка затримується, з’являється відчуття стороннього предмета, іноді виникає зворотний рух вмісту.

У чому причина

За словами лікарки, до найпоширеніших причин розвитку дисфагії належать:

— інфекції та запалення в глотці та стравоході, спричинені вірусами, бактеріями або грибками;

— поліпи, пухлини та інші утворення в порожнині рота, глотці або стравоході;

— звуження стравоходу через рубці або виразки, що утворилися після опіків, хірургічних втручань чи опромінення;

— захворювання нервової системи — наслідки інсульту, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз;

— дисфункція або слабкість ковтальних м’язів — може бути спричинена паралічем глотки, травмою, м’язовими розладами, деменцією;

— езофагіт — запалення та подальше звуження стравоходу, зазвичай провокується закидом кислоти зі шлунка (гастроезофагеальний рефлюкс);

— ахалазія стравоходу — розлад, при якому м’язи нижнього сфінктера стравоходу не розслабляються, що перешкоджає нормальному проходженню їжі в шлунок;

— стрес, тривожність, психічні розлади та психосоматичні фактори.

Прояви

Симптоми дисфагії залежать від того, на якому етапі порушується процес ковтання та в чому причина розвитку розладу. Але найчастіше синдром проявляється болем і дискомфортом під час ковтання, відчуттям, що їжа «застрягає» в ділянці горла або грудей, печією, посиленим утворенням слини, поверненням в ротову порожнину погано перетравлених залишків їжі. Може також спостерігатися осиплість голосу, першіння в горлі, кашель, блювотні позиви під час їжі.

Пацієнти з дисфагією нерідко мають звичку запивати їжу великою кількістю води, чаю або соку, іноді уникають регулярних прийомів їжі через повторювані неприємні відчуття. З прогресуванням синдрому знижується апетит, зменшується маса тіла, формуються ознаки дефіциту вітамінів і поживних речовин.

Ступені дисфагії

I-й — утруднене ковтання твердої їжі;

II-й — пацієнт може приймати тільки кашоподібну й рідку їжу;

III-й — порушено ковтання будь-якої їжі та слини;

IV-й — повна непрохідність стравоходу.

Діагностика та лікування

— Якщо труднощі з ковтанням їжі виникають зрідка, ситуативно, це не привід для занепокоєння, — каже Ірина Кіц. — Але якщо проблема зберігається протягом двох і більше тижнів, потрібно звернутися до ЛОРа, гастроентеролога або невролога та з’ясувати причину. Фахівець проведе огляд глотки, за необхідності направить на рентген стравоходу, гастроскопію та інші обстеження.

Лікування дисфагії залежить від основного захворювання, а також ступеня вираженості розладу й загального самопочуття людини.

Можуть бути призначені протизапальні засоби для зменшення набряку та подразнення слизової, препарати, що знижують агресивний вплив шлункового вмісту, поліпшують моторику стравоходу й передачу нервових імпульсів. При наявності новоутворень або непрохідності стравоходу потрібне хірургічне втручання.

Щоб полегшити ковтання, рекомендується змінити текстуру їжі на м’яку та рідку, зменшити порції, їсти повільно, ретельно пережовуючи їжу. Заборонені гострі та кислі продукти, кава й алкоголь, що подразнюють стравохід.

Ковтальні вправи при дисфагії

Для зміцнення м’язової тканини глотки й поліпшення координації м’язів рекомендується робити:

— глибокі вдихи через рот і повільні видихи через ніс;

— підйом і опускання плечей;

— кругові обертальні рухи головою;

— нахили голови вліво-вправо;

— надування та втягування щік;

— висовування й прибирання язика;

— повільне надування повітряної кульки.

Ірина КАДЧЕНКО.