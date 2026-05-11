Адже може знизити ризик розвитку певних захворювань як для малечі (астми, діабету 1 типу, низки інфекційних патологій, ожиріння та деяких типів раку), так і для матерів (післяпологової депресії, серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, раку яєчників та молочної залози), наголошують у МОЗ. Грудне вигодовування допомагає дитині почуватися в безпеці, сприяє сенсорному розвитку, посилює зв’язок із мамою.

Материнське молоко — важливе джерело енергії, містить усі необхідні поживні речовини для розвитку та зростання дитини. У перші пів року життя грудне молоко забезпечує 100 відсотків потреби дитини в поживних речовинах, із 6 до 12 місяців — продовжує задовольняти щонайменше половину цих потреб, а протягом другого року життя — третину.

Крім поживних речовин і вітамінів, немовля отримує з молоком матері антитіла, здатні захистити від хвороб. Водночас важливо пам’ятати, що грудне вигодовування не може замінити вакцинацію, передбачену Національним календарем профілактичних щеплень.

Що важливо пам’ятати

Комусь грудне вигодовування дається легко, проте іноді це скоріше навичка, якої мама й дитина мають навчитися разом.

Прикладати немовля до грудей, а також забезпечити контакт шкіра до шкіри рекомендують упродовж першої години після народження.

Годувати немовля потрібно на вимогу без дотримання певних інтервалів. Що частіше дитина їсть, то більше молока виробляється в мами. Годувати грудьми можна всюди, де зручно мамі й дитині.

У перші 6 місяців життя дитина не потребує нічого, крім маминого молока: ані підгодовування, ані допоювання. Навіть водою і навіть у спеку.

Знайомити дитину з «дорослою» їжею варто починати після 6-місячного віку, проте прикорм усе одно має бути лише доповненням до грудного молока.

У більшості випадків жінка, котра годує грудьми, не повинна дотримуватися спеціального режиму харчування, але її щоденне меню має бути повноцінним, різноманітним і збалансованим.