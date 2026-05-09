Піта — традиційний круглий плаский хліб (коржик), який є основою кухні Близького Сходу та Середземномор’я. Головна «фішка» піти — «кишенька». Під час випікання при дуже високій температурі (близько 230 градусів) пара роздуває тісто зсередини, розділяючи на два шари. Коли хліб охолоне, всередині залишається порожнеча. Це робить піту ідеальним «контейнером» для їжі: її розрізають і наповнюють начинками. Дуже зручно брати із собою в дорогу або дітям у школу.

350 г борошна

200 мл гарячої води

2 ст.л. олії

1 ч.л. солі

У просіяне борошно вливаємо гарячу воду із сіллю. Додаємо олію і ложкою замішуємо тісто. Коли тісто стане не таким гарячим, починаємо вимішувати руками. Формуємо з тіста кульку, кладемо в пакет і залишаємо «відпочити» на 30–40 хв. Тісто ділимо на 9–10 однакових частин. Із кожного шматочка формуємо кульку та розкачуємо на добре присипаній борошном поверхні на пласт товщиною 3–4 мм. На дуже добре розігріту суху пательню викладаємо піту. Смажимо до появи перших пухирців, перевертаємо і смажимо ще 20–30 сек. Перевертаємо — і спостерігаємо магію. Обережно знімаємо піту з пательні та наповнюємо улюбленою начинкою.

Як зробити так, щоб піти точно надулись

Пательня має бути максимально розігріта — це найважливіше.

Однакова товщина тіста (3–4 мм), без «ямок» і товстих країв.

Тісто має «відпочити» мінімум 30 хв., щоб стати еластичним.

Не перевертайте занадто рано — дочекайтеся пухирців.

Смажте без олії, тільки на сухій поверхні.

Після зняття можна накрити піту рушником на 1–2 хв. — кишенька стане ще кращою.

Начинки

Зелень, овочі, запечене куряче філе, соус із йогурту та часнику.

Сир фета, оливки, огірки, солодкий перець, червона цибуля та соус із йогуртом, огірком і часником.

Консервований тунець, листя салату, кукурудза, варене яйце та легкий майонез або оливкова олія.

Яєчня або омлет із беконом і сиром, овочі.

Піту можна змастити шоколадною пастою, додати банани або полуницю.

Порада. Захистіть від розмокання: якщо кладете соковиті овочі, спочатку змастіть стінки піти соусом або покладіть листок салату — це створить бар’єр, і хліб не розмокне занадто швидко.

Кладіть соус і на дно, і зверху, щоб кожен шматочок був смачним. Спробуйте!

Леся БУШМА.