Суперечки про те, чи обов’язково їсти суп щодня, тривають давно, але з погляду дієтології та здоров’я ця страва має чимало переваг. Одна з них — це поєднання рідини та твердої їжі. Суп допомагає підтримувати рівень гідратації, що особливо важливо взимку, коли ми п’ємо менше чистої води, ніж улітку.
- 3 курячих стегенця
- 3–4 картоплини
- цибулина
- маленька морквина
- сіль за смаком
- перець горошком 5–6 шт.
- 1–2 лаврові листки
- 2 яйця + 40 мл води
- зелень за смаком
Із курячих стегон знімаємо шкірку, кладемо м’ясо в каструлю з водою, доводимо до кипіння. Зливаємо воду. Заливаємо чистою водою і варимо до готовності. Моркву натираємо на тертушці та підсмажуємо до м’якості. Виймаємо м’ясо та знімаємо з кісточки. До бульйону додаємо дрібно порізану цибулину, нарізану кубиками картоплю, підсмажену моркву, перець, лавровий лист. Коли картопля зварилася, додаємо м’ясо та сіль. У яйця додаємо трішки води та легенько збиваємо виделкою. Поступово вливаємо в бульйон, перемішуючи й утворюючи яєчну «павутинку». Найкраще суп смакує із зеленню.
Леся БУШМА.
