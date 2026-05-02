Курячий рулет — одна з небагатьох страв, яка може бути одночасно і святковою, і дієтичною. Якщо замінити смаження на запікання, ви отримуєте продукт з високим вмістом білка та мінімальною кількістю жиру.

8 курячих стегенець

спеції для барбекю

сушений часник

сіль, перець

цибулина

300 г шампіньйонів

олія для смаження

200 г сиру моцарела

1 ст.л. сметани

зубчик часнику

Курячі стегенця відділити від кісточок, накрити харчовою плівкою та добре відбити молотком. Додати спеції для барбекю, сушений часник, сіль. Залишити маринуватися, поки готуватимете начинку.

Цибулю нарізати кубиками, гриби — поздовж. Посмажити на олії 10 хв., додати сіль і перець. Моцарелу натерти на тертушці.

Замариновані стегенця змастити олією та викласти начинку: смажені гриби із цибулею, тертий сир. Сформувати рулетики та скласти в посуд для запікання. Ще раз змастити олією і поставити випікатися в розігрітій до 180 градусів духовці на 40 хв.

Сметану змішати із зубчиком часнику, який попередньо пропустили через прес. За 10 хв. до закінчення змастити рулетики, щоб зарум’янилися.

Виходить 8 великих порцій, які перед подачею можна нарізати кружальцями. Смачного!

Леся БУШМА.