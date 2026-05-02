Курячий рулет — одна з небагатьох страв, яка може бути одночасно і святковою, і дієтичною. Якщо замінити смаження на запікання, ви отримуєте продукт з високим вмістом білка та мінімальною кількістю жиру.
- 8 курячих стегенець
- спеції для барбекю
- сушений часник
- сіль, перець
- цибулина
- 300 г шампіньйонів
- олія для смаження
- 200 г сиру моцарела
- 1 ст.л. сметани
- зубчик часнику
Курячі стегенця відділити від кісточок, накрити харчовою плівкою та добре відбити молотком. Додати спеції для барбекю, сушений часник, сіль. Залишити маринуватися, поки готуватимете начинку.
Цибулю нарізати кубиками, гриби — поздовж. Посмажити на олії 10 хв., додати сіль і перець. Моцарелу натерти на тертушці.
Замариновані стегенця змастити олією та викласти начинку: смажені гриби із цибулею, тертий сир. Сформувати рулетики та скласти в посуд для запікання. Ще раз змастити олією і поставити випікатися в розігрітій до 180 градусів духовці на 40 хв.
Сметану змішати із зубчиком часнику, який попередньо пропустили через прес. За 10 хв. до закінчення змастити рулетики, щоб зарум’янилися.
Виходить 8 великих порцій, які перед подачею можна нарізати кружальцями. Смачного!
Леся БУШМА.
