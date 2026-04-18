Така страва має дуже по-весняний вигляд завдяки контрасту яскравої редиски, білого сиру (фети або бринзи) та свіжої зелені. Салат найкраще подавати відразу після приготування, щоб овочі залишалися хрусткими.

200 г редиски

пучок листя салату

100 г сиру фета або бринзи

жменя волоських горіхів (злегка підсмажених)

Для заправки:

2 ст.л. оливкової олії,

1 ч.л. лимонного соку

0,5 ч.л. гірчиці в зернах

Листя салату порвіть руками, редиску наріжте тонкими слайсами. Викладіть на тарілку зелень, зверху — редиску та розкришений сир. Посипте подрібненими горіхами. Змішайте інгредієнти для заправки та полийте салат.

Леся БУШМА.