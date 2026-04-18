Така страва має дуже по-весняний вигляд завдяки контрасту яскравої редиски, білого сиру (фети або бринзи) та свіжої зелені. Салат найкраще подавати відразу після приготування, щоб овочі залишалися хрусткими.
- 200 г редиски
- пучок листя салату
- 100 г сиру фета або бринзи
- жменя волоських горіхів (злегка підсмажених)
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкової олії,
- 1 ч.л. лимонного соку
- 0,5 ч.л. гірчиці в зернах
Листя салату порвіть руками, редиску наріжте тонкими слайсами. Викладіть на тарілку зелень, зверху — редиску та розкришений сир. Посипте подрібненими горіхами. Змішайте інгредієнти для заправки та полийте салат.
Леся БУШМА.
